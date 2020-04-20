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«Направлялся в сторону объектов РФ»: Минобороны сообщило о сближении Су-35 с американским самолётом у границ Сирии

20 апреля 2020, 23:05  •  98 • В России
Истребитель ВКС России поднимался с авиабазы Хмеймим для сопровождения американского самолёта. Как сообщили в Минобороны, самолёт-разведчик следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских объектов в Сирии. Там добавили, что истребитель вернулся на аэродром после изменения курса американским пилотом.
 
Российский многоцелевой истребитель Су-35 © Михаил Воскресенский/РИА Новости
 

Истребитель ВКС России в воскресенье, 19 апреля, поднимался с авиабазы Хмеймим для идентификации воздушной цели, которая оказалась самолётом ВМС США. 

Американский самолёт следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских объектов в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

«Лётчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолёта к ВМС США и взял его на сопровождение», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что истребитель вернулся на аэродром после изменения курса самолётом США.

В Минобороны подчеркнули, что все полёты ВКС России происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Тем временем 6-й флот ВМС США заявил в Twitter, что перехват российским Су-35 американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon якобы был небезопасным.

«Россия вновь произвела небезопасный перехват самолёта P-8 ВМС США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Российский самолёт приблизился к P-8 на расстояние менее восьми метров и подверг опасности оба экипажа. Мы рассчитываем как минимум на профессиональное и безопасное взаимодействие», — говорится в сообщении.

Российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя произошедшее, заявил, что Су-35 не допустил никаких нарушений.

«Почему они у наших территорий крутятся? Что они выведывают? На время пандемии коронавируса, наверное, можно обойтись без этого», — заявил Джабаров телеканалу «360».

  • Reuters
  • © U.S. Navy

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что Россия вынуждена реагировать на подобные манёвры со стороны Вооружённых сил США.

«Это не первый раз, когда самолёты как бы забывают включить транспондер и приближаются к нашим берегам. Так было в районе Крыма, в районе Калининградской области. Естественно, в таких случаях мы на опознание объекта поднимаем самолёт. Наши заокеанские партнёры не догадываются, что мы такие объекты видим гораздо дальше, чем они могут себе представить», — отметил он.

Леонков напомнил, что пилот должен визуально идентифицировать самолёт, так как теоретически это может быть гражданский борт, который захватили террористы и приказали лётчику отключить транспондер. 

«Конечно же, когда видят, что это не гражданский самолёт, а самолёт конкретного назначения, то есть воздушной разведки, нужно, чтобы он прекратил своё передвижение в сторону наших баз», — добавил эксперт.

Заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов напомнил, что флот США и его авиация присутствуют в Средиземном море по собственной инициативе, в то время как военнослужащие РФ находятся на сирийской территории по просьбе официальных властей арабской республики.

Эксперт добавил, что существует большая разница, какой самолёт приближается к объектам — боевой, транспортно-боевой, транспортный, разведчик или ударный самолёт-штурмовик.

«Если вдруг он заблудился, или лётчик потерял сознание, или ему требуется помощь, в этом случае нужно как можно ближе подойти, чтобы убедиться, что лётчик способен управлять самолётом», — добавил он.

Напомним, в начале марта американские истребители четыре часа сопровождали российский противолодочный Ту-142 в районе Аляски. Самолёт РФ оставался в международном воздушном пространстве над морем Бофорта и приблизился к побережью Аляски на расстояние 50 морских миль (около 100 км). При этом он не входил в суверенное воздушное пространство Соединённых Штатов или Канады. Истребители NORAD сопровождали самолёт Ту-142 на протяжении всего его пребывания в зоне опознавания ПВО.

В феврале два ракетоносца Ту-160 российских ВКС выполняли плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана. На манёвры отреагировало Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки, назвав полёт «агрессивным шагом». В Минобороны РФ отметили, что пилоты действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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