Направления войны, развёрнутой Западом против России

Когда буйствует некомпетентность

Война против России развёрнута Западом на политическом / дипломатическом, информационном, экономическом и юридическом направлениях. На каждом из них наблюдается резкое обострение.

Политическая / дипломатическая война развернулась в рамках ООН. 25 февраля состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором был представлен проект резолюции, предусматривающий ряд не просто неприемлемых для России положений (например, требование о прекращении военной операции), но и очевидно дикие требования (как требование об «отзыве» признания независимости ДНР и ЛНР).

Если требование о выводе войск теоретически могло бы рассматриваться как находящиеся в компетенции Совбеза, то требование об отзыве признания новых независимых республик очевидным образом находится в исключительной компетенции любого государства. Заседание СБ ООН 25 февраля замышлялось исключительно как провокация.

28 февраля западные члены СБ ООН и их сателлиты протащили резолюцию о созыве Генеральной Ассамблеи ООН. Специальная сессия проходила в течение трех дней. Она завершилась 2 марта принятием резолюции «Агрессия против Украины». Резолюция была принята 141 голосом «за» при 5 «против» и 35 воздержавшихся.

Безоговорочно Россию поддержали Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея. Среди воздержавшихся – в основном страны Африки и Азии.

Каковы итоги специальной сессии ГА ООН?

1. Принята антироссийская резолюция, но сложившееся соотношение голосов следует рассматривать с учётом ряда важных обстоятельств.

Во-первых, это не просто давление, а прямые угрозы со стороны западных держав в отношении других делегаций. В своё время С.В.Лавров говорил о «выкручивании рук», а 2 марта В. Небензя сообщил, что российской делегации известно, какие методы применяются в отношении представителей иных делегаций.

Однако вряд ли можно списать на давление и даже угрозы голосование Сербии, которая поддержала антироссийский проект.

Делегация США выражает свой восторг результатами голосования

Во-вторых, важно не только то, сколько государств голосовало «против», но сколько государств не голосовало «за». И здесь статистика существенно иная. Из приведённой ниже таблицы видно, что имеется целый ряд государств, который не вошел в статистику голосования вообще. Это страны, не принявшие участия в голосовании: они тоже не поддержали проект резолюции.

Соотношение стран, поддержавших и не поддержавших антироссийский проект выглядит так: 141:52. И это не 141:5.

В то же время надо отметить, что список как воздержавшихся, так и не голосовавших, содержит страны, чья позиция не может не вызывать удивление (воздержавшийся Казахстан или не голосовавшая Венесуэла).

Вероятно, не следует удивляться воздержавшемуся Китаю и проголосовавшей за антироссийский проект Бразилии…

Численное превосходство поддержавших и не поддержавших антироссийский проект следует также рассматривать не только в количественном контексте. Так, не поддержали проект такие крупные государства, как Индия, Эфиопия, Судан, Вьетнам, Южная Африка. Количество проголосовавших за антироссийский проект во-многом было «накручено» за счёт маленьких островных государств, значительную часть которых загнали ещё и в спонсоры проекта.

2. Соотношение голосов, при всём его важности, не главный итог принятой резолюции. Главное – в содержании.

Главным в содержании резолюции является её название – «Агрессия против Украины». Казалось бы, Россия теперь юридически признана государством-агрессором. На самом деле это не так. Согласно Уставу ООН, квалификацию ситуации в качестве агрессии имеет право давать только Совет Безопасности ООН. Генеральная Ассамблея не имеет такого права. Можно понять (но не простить) малым островным государствам, где невнимательно читали Устав ООН, но трудно поверить в то, что его не читали не только зачинщики дипломатического шабаша (США, страны ЕС), но и такие страны, как Израиль, Япония, Турция и т.д. В любом случае главный тезис резолюции – самострел.

Ещё одно положение – осуждение России за совершение нарушений международного гуманитарного права. Никаких расследований не было, никаких следственных действий не проводилось, но вывод готов! Напомним, что прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте в течение пяти лет «собирала и анализировала» свидетельства массовых бомбардировок гражданских объектов странами НАТО Союзной Республики Югославия. И пришла к выводу, что серьёзных нарушений международного гуманитарного права не было! А здесь – без какого бы то ни было расследования утверждается, что такие нарушения есть и в них виновата Россия. Понятно, что НАТОвцы, писавшие эту резолюцию соврут – дорого не возьмут, но какова ответственность других стран, дежурно подняли свои ручки под этой резолюцией?

Ещё одно положение резолюции – осуждение России за приведение в повышенную готовность её сил ядерного сдерживания. Об угрозах Байдена и Зеленского – ни слова, но оставим лицемерие спонсоров резолюции. Главное – её «никакая» юридическая сила, ибо ещё в 1996 году Международный суд ООН постановил, что международное право не регулирует вопрос о законности применения ядерного оружия.

Не случайно сложные вопросы международной безопасности выведены за рамки ГА ООН – слишком буйствует там некомпетентность. Многие государства в своих выступлениях на состоявшейся сессии демонстрировали полное непонимание того, о чём они говорят. Можно понять (но не простить) непонимание сути происходящего конфликта в Кирибати и прочих Микронезиях. Но как умудрилось продемонстрировать удивительную глупость такое крупное государство, как Филиппины? В своём выступлении представитель Филиппин прямо упомянул жертв в Донбассе, но… проголосовал за антироссийский проект, считая, видимо, что эти жертвы – результат «российской агрессии». Выступления многих других делегаций тоже были на грани фола: было видно, что им поручено осудить Россию, но они и понятия не имеют о фактах. Повторим ещё раз: такое невладение информацией можно понять, но не простить. Последние годы Россия била во все колокола, но без толку: жертвы, понесённые Донбассом, никому не интересны. Вот как, к примеру, продолжилась дипломатическая война в Совете ООН по правам человека:

Россия подготовила специальную фотовыставку, посвящённую жертвам Донбасса (1), но как только Министр иностранных дел РФ С. Лавров получил слово для выступления, «борцы за права человека» сорвались со своих мест и вылетели из зала. Это говорит о двух вещах: Россию хотят объявить «вне закона», а до жертв Донбасса этой публике дела нет. То есть решения России правильны! И как ни тяжелы принятые решения, они являются единственным путём преодоления нависших над нами угроз.