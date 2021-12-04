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«Направлена на увеличение мобильности и качества жизни»: в Минтрансе рассказали о транспортной стратегии до 2035 года
04 декабря 2021, 16:45 • 102 • В России
В транспортной стратегии России до 2035 года не идёт речи о каких-либо ограничениях, это рамочный документ, определяющий долгосрочные планы, сообщили в пресс-службе Минтранса. Подчёркивается, что стратегия направлена на увеличение мобильности и качества жизни граждан, а одна из ключевых задач — развитие общественного транспорта. Ранее в СМИ появились сообщения, что в рамках транспортной стратегии предполагается введение ограничений на использование личных автомобилей.
globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
Транспортная стратегия Российской Федерации до 2035 года не предполагает никаких ограничений в отношении личных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта страны.
При этом в министерстве обратили особое внимание на то, что транспортная стратегия является рамочным документом, определяющим долгосрочные планы. В нём не идёт речи о введении каких-либо конкретных ограничений.
Отмечается, что повышение экологичности транспортного комплекса — одно из важнейших направлений транспортной стратегии. Так, должно увеличиться количество подвижных составом с более высоким экологическим классом, но происходить это будет за счёт естественного выбытия старых автомобилей.
«Также среди ключевых задач стратегии — переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов. Развитие общественного транспорта — один из важнейших инструментов повышения качества городской среды, в связи с чем в стратегии предполагается более интенсивное развитие доли общественного транспорта в пассажирообороте», — подчеркнули в пресс-службе Минтранса.
Ранее в газете «Коммерсантъ» сообщили, что транспортная стратегия до 2035 года предусматривает «безальтернативное» ограничение использования личных автомобилей для сокращения выбросов. Отмечается, что 61% выбросов от транспорта приходится на автомобили, а для уменьшения негативного влияния машин на экологию нужно, чтобы владельцы личных ТС «пересели» на общественный транспорт.
26 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на период до 2035-го. Он отметил, что документ в полной мере учитывает все поставленные президентом задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей.
Согласно поручению главы государства, важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории РФ, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока.
«Мы заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога «от двери до двери» между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов. Это также позволит поддержать и внутренний туризм», — пояснил Мишустин.
По словам премьера, для выполнения этих задач будет сформирована современная опорная транспортная сеть через всю страну, также в ускоренном режиме будет обновляться инфраструктура и транспортный парк, прежде всего за счёт отечественных моделей.
«Будут построены высокоскоростные магистрали для автомобильного и железнодорожного транспорта. Предстоит и масштабное обновление аэродромной инфраструктуры, которое затронет свыше 100 аэропортов. Кроме того, перейдём к более активному использованию внутренних водных путей», — заключил он.
В свою очередь, министр транспорта Виталий Савельев указал, что в основу транспортной стратегии лёг «принцип клиентоцентричности», в центр внимания поставлены пассажиры и грузовладельцы. Кроме того, в документе учтены важнейшие мировые тренды, включая декарбонизацию, зелёный транспорт, переход на новые источники энергии. В качестве основных направлений он назвал развитие единой опорной транспортной сети и инфраструктурных проектов, цифровизацию отрасли. По его словам, также планируется добиться увеличения мобильности населения на 80%.
«Важно, что мы планируем поддерживать наше видение долгосрочного развития отрасли в соответствии с новыми реалиями и тенденциями. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что цепочки поставок и транспортная система должны уметь адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынков. Стратегия будет актуализироваться на регулярной основе», — заявил глава Минтранса.
Как следует из самого документа, реализация транспортной стратегии при базовом сценарии потребует более 23 трлн рублей бюджетных средств и 37 трлн рублей внебюджетных средств. При этом развитие транспортной отрасли поделено на три этапа: 2021–2024 годы, 2025–2030 годы и 2031–2035 годы.
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