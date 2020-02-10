Напрасный труд

«Наша Версия» продолжает серию публикаций о судьбе национальных проектов. Сегодня в фокусе нашего внимания проект «Производительность труда и поддержка занятости». Работать меньше при большей эффективности, да ещё и с хорошей зарплатой, не только мечта каждого работника, но ещё и необходимое условие экономического роста. Российские чиновники неустанно повторяют о необходимости повышения производительности труда. Однако все попытки сделать труд более эффективным оборачиваются пустой тратой денег.

Если составлять импровизированный рейтинг бесполезности нацпроектов, то проект о повышении производительности труда без тени сомнения можно было бы водрузить на первое место. Главной целью проекта провозглашается рост производительности труда на 5% к 2024 году. На это выделяется 50 млрд рублей. По сравнению с другими нацпроектами сумма довольно скромная. Однако на эти деньги можно было бы построить 60 новых школ или 30 роддомов со всем оборудованием.

«Деньги, которые выделяются государством на реализацию данного нацпроекта, действительно небольшие, но они призваны скорее запустить процесс – через создание рабочих групп, дорожных карт, чтобы понять и разобраться, что мешает развитию, какие пробелы существуют в законодательной базе», – рассуждает доцент Финансового университета при правительстве РФ Константин Поздняков. Одним словом, 50 млрд, похоже, будут потрачены на душеспасительные беседы.

100 лет зарплаты не видать

Между тем вопрос о производительности труда отнюдь не праздный. Именно благодаря росту этого показателя растёт и развивается экономика, увеличиваются доходы населения. Как отмечают эксперты Всемирного банка, в странах, где производительность труда растёт быстрыми темпами, уровень бедности снижается на 1 п.п. ежегодно. Российские чиновники любят жонглировать фактами, доказывая, что рост производительности труда в нашей стране сопоставим с аналогичными показателями в Европе. Да. В абсолютных цифрах, возможно. Но есть важное замечание: сегодня Россия отстаёт по производительности от развитых стран как минимум на 50%. И для сокращения этого разрыва, подсчитали во Всемирном банке, нам потребуется порядка 100 лет. Аналитики констатируют: один работник в стране с развивающейся экономикой производит одну пятую того, что за то же время производит работник в стране с развитой экономикой. По данным Всемирного банка, по итогам 2018 года в среднем рост производительности труда в мире составил 1,9% (0,8% – в развитых странах, 3,6% – в развивающихся). На этом фоне данные Росстата о России, где производительность в 2018 году выросла на 1,9%, следует рассматривать скорее как провал, а не как достижение.

Самое главное, непонятно, как реализация профильного нацпроекта сможет переломить ситуацию. Судя по всему, это не понимают и исполнители проекта, недаром по итогам прошлого года нацпроект оказался в числе аутсайдеров. Так, по данным Счётной палаты, на его реализацию было потрачено всего 48% предусмотренных в федеральном бюджете средств. Впрочем, стоит ли огорчаться по этому поводу, ещё большой вопрос. Аудиторы Счётной палаты отмечают, что реализация нацпроекта, возможно, не только не повысит производительность, но, напротив, даже помешает её росту. Достаточно сказать, что в нацпроекте толком не прописано, что именно следует понимать под производительностью труда и как именно её следует высчитывать.

«В национальном проекте отсутствует один из важнейших показателей – количество продукции на единицу времени», – отмечают аудиторы Счётной палаты. Оно и понятно: чем запутаннее методика подсчёта, тем впоследствии проще будет подправить целевые показатели. Кстати, о показателях. Некоторых из них невозможно будет достичь в принципе. Например, нацпроект предусматривает, что в Самарской области участниками проекта должны будут стать 250 крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Беда только в том, что на сегодняшний день в регионе работает всего 214 подобных организаций. Некоторые мероприятия, предусмотренные нацпроектом, отмечают аудиторы Счётной палаты, и вовсе не имеют сроков реализации. Как говорится, нет пределов совершенствования производительности труда.

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Заодно сам процесс участия того или иного предприятия в нацпроекте весьма забюрократизирован: предприятиям надлежит заключить сразу несколько соглашений о сотрудничестве с чиновниками на местах.

«В рамках каждого соглашения предусмотрена соответствующая отчётность. Таким образом, существует вероятность дублирования отчётности и усложнения процесса администрирования проекта», – отмечают в Счётной палате. Закономерно возникает вопрос: так, может быть, для повышения производительности труда куда полезнее было бы не присоединяться к нацпроекту?

Основные цели нацпроекта к 2024 году - Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году - Вовлечение всех 85 субъектов РФ к участию в реализации нацпроекта - Количество крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей – участников нацпроекта – 10 тысяч

Вместо инвестиций – лекции

Не очень понятно и то, как именно присоединение к нацпроекту может помочь предприятиям. Не секрет, что в России низкая производительность труда. Это следствие плохого оснащения предприятий, отсутствия инновационных технологий и передовых разработок.

«С учётом того, что в некоторых отраслях промышленности станочный парк был самортизирован ещё в 80-е годы прошлого века и никакой модернизации

и замены зачастую не предвидится, о какой производительности может идти речь? – недоумевает Константин Поздняков. – Тут крайне важно отметить фактор, который тормозит рост производительности труда в стране, – это дорогие банковские кредиты на модернизацию производства, недоступные большинству отечественных производителей».

Исправить положение в нацпроекте предлагается, в частности, с помощью создания стандартов высшего образования «Бережливое производство» и «Научная организация труда», а также проведения международных конференций по профильной тематике. Также в прошлом году в рамках нацпроекта должны были развернуть программы предоставления льготных займов под 1% из Фонда развития промышленности. Однако результаты и образовательных программ, и льготных займов пока более чем скромные. По данным Счётной палаты, по состоянию на 1 октября прошлого года по всей стране обучение прошли 7638 человек, а количество предприятий, вовлечённых в нацпроект, составило всего 681. Причём получили ли эти предприятия льготные займы или просто направили пару сотрудников на какую-нибудь зарубежную конференцию, где заодно хорошо отдохнули, не уточняется.

Кстати. Результаты работы нацпроекта по итогам 2019 года

По данным Счётной палаты, в прошлом году к участию в нацпроекте было привлечено всего 36 регионов России. Всего из федерального бюджета по состоянию на 1 ноября 2019 года на реализацию нацпроекта было потрачено 3,4 млрд рублей – это 48,5% от запланированной суммы. В нацпроект вовлечено 681 предприятие, обучено 7638 человек, создано 33 региональных центра компетенций.

Интересно заметить, что по планам до конца 2024 года вовлечь в нацпроект планируется 4,1 тыс. предприятий, которые должны будут самостоятельно исполнять заложенные в нацпроекте параметры. Это 40,8% от всех запланированных к участию предприятий. Фактически это означает, что чуть меньше половины предприятий, по расчётам чиновников, достигнут целевых показателей нацпроекта самостоятельно, как по волшебству. Без какого-либо участия государства и без каких-либо бюджетных вливаний.