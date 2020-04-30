Напрасные надежды. Кредит МВФ не спасет Украину • 25 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал долгожданный закон о продаже земли. В МВФ старт земельного рынка был одним из ключевых условий продолжения сотрудничества. Однако до победы еще далеко.



Дело в том, что в текущей редакции закона сохраняется принципиальное разногласие с кредиторами. Кроме того, еще не исполнены все условия по новой кредитной программе. Впрочем, главная проблема заключается в том, что даже при позитивном раскладе, обещанная сумма кредита не окажет существенного влияния на ухудшающуюся экономическую ситуацию.



Рынок земли, дискуссия на тему которого велась около двух десятилетий, – все-таки становится реальностью. И здесь Владимиру Зеленскому удалось провернуть то, чего не смогли сделать все его предшественники. Даже такой одиозный реформатор как Петр Порошенко горой стоял на пути земельной реформы, вызывая гнев со стороны МВФ. И хотя мотивы Порошенко были совсем не патриотические, ведь олигарх извлекал выгоду из неформального контроля над земельным фондом, тем не менее, как предатель земли украинской в историю войдет Зеленский.



Уже с июля 2021 года сельскохозяйственные земли станут объектом сделок купли-продажи. Согласно новому закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица, являющиеся гражданами Украины, причем не более 100 гектаров в одни руки. А начиная с 2024 года землю смогут покупать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров на фирму. А вот иностранцы согласно текущей редакции купить землю на Украине не смогут. Судьба этого вопроса должна решиться на специальном референдуме. Казалось бы, это несколько реабилитирующее обстоятельство в глазах возмущенной общественности. Но не все так просто. Иностранные бенефициары грядущего земельного бума при желании могут начать формировать свой земельный банк, используя украинские компании и физлица. Значит процесс распродажи бесценного чернозема уже запущен. А с другой стороны, формально Киев не выполнил главное требование МВФ – зеленый свет для иностранных компаний. В фонде уже выражали недовольство текущей версией закона, которая не предусматривает заключение сделок с нерезидентами.



Это делает историю с земельной реформой весьма странной. Процесс вроде как запущен со всеми вытекающими социально-политическими рисками для власти. Но в то же время текущие результаты не соответствуют ожиданиям кредиторов и не факт, что украинские власти будут за них вознаграждены. Тем более, что еще не все условия исполнены. Второй пункт в повестке МВФ не менее важный – так называемый «Антиколомойский закон», представляющий собой поправки в банковское законодательство, которые должны сделать невозможным денационализацию Приватбанка в интересах его бывшего владельца Игоря Коломойского. Ранее в марте Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. Однако затем он на месяц застрял в финансовом комитете Рады с тысячами поправок. И хотя закон уже готов к следующему рассмотрению, интрига все же сохраняется. Как недавно стало известно, отдельные фракции и группы депутатов готовятся обжаловать закон в Конституционном суде, а это означает, что лобби Коломойского еще не исчерпало арсенал возможностей по саботированию невыгодного решения.



В МВФ, с одной стороны, все попытки украинских властей выполнить условия «по-своему» – еще со времен Порошенко вызывают исключительно раздражение. Но, с другой стороны, в фонде понимают, что получение кредита нужнее Киеву. Особенно сейчас, когда в дверь стучится глобальный финансовый кризис. Поэтому, вполне возможно, что в скором времени фонд попросит доработать законопроект, добавив положение о продаже земли иностранным компаниям. И придержит кредит, как это уже неоднократно было за прошедшие 5 лет. Тем более, что окончательно не ясна судьба «Антиколомойского закона», где еще могут быть сюрпризы.



Но даже если МВФ решит не форсировать события, принимая во внимание трудное положение Украины из-за коронавируса, и все-таки перечислит деньги, то поможет это не сильно. Как ожидает Министерство финансов Украины, до конца 2020 года в рамках новой кредитной программы страна может рассчитывать на два транша на общую сумму 3,5 млрд. долларов. Учитывая возможные последствия от карантина и внешнеэкономической дестабилизации – это мизерный объем денег. Для сравнения, в 2019 году, который выдался на редкость спокойным и стабильным, Украине потребовалось заимствовать 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд. долларов и 387 млн. евро. Все эти деньги пошли на долговые выплаты, финансирование различных статей бюджета и поддержание валютного рынка. То есть будь текущий год такой же мирный, как прошлый, долларов уже не хватило бы.



Но 2020 год – это катастрофа. Тем более, что Украина встретила его полугодовым падением промышленного производства, которое продолжилось и значительно ускорилось в январе-марте. А это выпадающие доходы бюджета, который и в 2019, и в 2018 году «склеивался» исключительно при помощи внутренних и внешних займов. Однако теперь этот финансовый канал не доступен, потому что из-за глобальных биржевых обвалов интерес к украинским гособлигациям пропал, и не известно, когда вернется. Минфин уже критически сильно отклонился от плана заимствований, согласно которым Киев суммарно собирался заимствовать порядка 13 млрд. в долларовом эквиваленте.



При этом объем возможных экономических потерь от коронавируса может оказаться беспрецедентным. Так, согласно украинскому порталу открытых данных Opendatabot, на период карантина в Украине запретили деятельность 277 тысяч предприятий из общего количества в 971 тысячу. То есть пострадает каждая третья компания в стране. Не лучшие перспективы ждут Украину на внешних рынках. Недавний обвал нефтяных фьючерсов потащил за собой и некоторые виды технических культур, используемых для производства биоэтанола – рапса, сои и кукурузы, которые в общей структуре зернового экспорта занимают порядка 25%. И по оценкам украинского экономиста Алексея Куща, на экспорте Украина в этом году может потерять порядка 5-7 млрд. долларов. К этому можно еще добавить снижение объема денежных переводов украинских разнорабочих, которые остались без работы из-за карантина в Европе. А это важнейший источник валютных поступлений на ряду с экспортом зерновых и металла. Наконец, в кабмине недавно оценили потери туристической отрасли в 1,5 млрд. долларов.



Масштаб потерь намечается такой, что транш МВФ уже не сыграет особой роли, если его не умножить хотя бы на 5. А на подобную щедрость рассчитывать не стоит. Владимира Зеленского и его команду неизбежно ждет острейший экономический кризис. И смехотворные кредиты фонда, которые еще пока даже не одобрены, особой погоды не сделают. А вот земельная реформа нанесет сильнейший удар по репутации Зеленского, лишая его поддержки общества в трудную минуту.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал долгожданный закон о продаже земли. В МВФ старт земельного рынка был одним из ключевых условий продолжения сотрудничества. Однако до победы еще далеко.Дело в том, что в текущей редакции закона сохраняется принципиальное разногласие с кредиторами. Кроме того, еще не исполнены все условия по новой кредитной программе. Впрочем, главная проблема заключается в том, что даже при позитивном раскладе, обещанная сумма кредита не окажет существенного влияния на ухудшающуюся экономическую ситуацию.Рынок земли, дискуссия на тему которого велась около двух десятилетий, – все-таки становится реальностью. И здесь Владимиру Зеленскому удалось провернуть то, чего не смогли сделать все его предшественники. Даже такой одиозный реформатор как Петр Порошенко горой стоял на пути земельной реформы, вызывая гнев со стороны МВФ. И хотя мотивы Порошенко были совсем не патриотические, ведь олигарх извлекал выгоду из неформального контроля над земельным фондом, тем не менее, как предатель земли украинской в историю войдет Зеленский.Уже с июля 2021 года сельскохозяйственные земли станут объектом сделок купли-продажи. Согласно новому закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица, являющиеся гражданами Украины, причем не более 100 гектаров в одни руки. А начиная с 2024 года землю смогут покупать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров на фирму. А вот иностранцы согласно текущей редакции купить землю на Украине не смогут. Судьба этого вопроса должна решиться на специальном референдуме. Казалось бы, это несколько реабилитирующее обстоятельство в глазах возмущенной общественности. Но не все так просто. Иностранные бенефициары грядущего земельного бума при желании могут начать формировать свой земельный банк, используя украинские компании и физлица. Значит процесс распродажи бесценного чернозема уже запущен. А с другой стороны, формально Киев не выполнил главное требование МВФ – зеленый свет для иностранных компаний. В фонде уже выражали недовольство текущей версией закона, которая не предусматривает заключение сделок с нерезидентами.Это делает историю с земельной реформой весьма странной. Процесс вроде как запущен со всеми вытекающими социально-политическими рисками для власти. Но в то же время текущие результаты не соответствуют ожиданиям кредиторов и не факт, что украинские власти будут за них вознаграждены. Тем более, что еще не все условия исполнены. Второй пункт в повестке МВФ не менее важный – так называемый «Антиколомойский закон», представляющий собой поправки в банковское законодательство, которые должны сделать невозможным денационализацию Приватбанка в интересах его бывшего владельца Игоря Коломойского. Ранее в марте Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. Однако затем он на месяц застрял в финансовом комитете Рады с тысячами поправок. И хотя закон уже готов к следующему рассмотрению, интрига все же сохраняется. Как недавно стало известно, отдельные фракции и группы депутатов готовятся обжаловать закон в Конституционном суде, а это означает, что лобби Коломойского еще не исчерпало арсенал возможностей по саботированию невыгодного решения.В МВФ, с одной стороны, все попытки украинских властей выполнить условия «по-своему» – еще со времен Порошенко вызывают исключительно раздражение. Но, с другой стороны, в фонде понимают, что получение кредита нужнее Киеву. Особенно сейчас, когда в дверь стучится глобальный финансовый кризис. Поэтому, вполне возможно, что в скором времени фонд попросит доработать законопроект, добавив положение о продаже земли иностранным компаниям. И придержит кредит, как это уже неоднократно было за прошедшие 5 лет. Тем более, что окончательно не ясна судьба «Антиколомойского закона», где еще могут быть сюрпризы.Но даже если МВФ решит не форсировать события, принимая во внимание трудное положение Украины из-за коронавируса, и все-таки перечислит деньги, то поможет это не сильно. Как ожидает Министерство финансов Украины, до конца 2020 года в рамках новой кредитной программы страна может рассчитывать на два транша на общую сумму 3,5 млрд. долларов. Учитывая возможные последствия от карантина и внешнеэкономической дестабилизации – это мизерный объем денег. Для сравнения, в 2019 году, который выдался на редкость спокойным и стабильным, Украине потребовалось заимствовать 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд. долларов и 387 млн. евро. Все эти деньги пошли на долговые выплаты, финансирование различных статей бюджета и поддержание валютного рынка. То есть будь текущий год такой же мирный, как прошлый, долларов уже не хватило бы.Но 2020 год – это катастрофа. Тем более, что Украина встретила его полугодовым падением промышленного производства, которое продолжилось и значительно ускорилось в январе-марте. А это выпадающие доходы бюджета, который и в 2019, и в 2018 году «склеивался» исключительно при помощи внутренних и внешних займов. Однако теперь этот финансовый канал не доступен, потому что из-за глобальных биржевых обвалов интерес к украинским гособлигациям пропал, и не известно, когда вернется. Минфин уже критически сильно отклонился от плана заимствований, согласно которым Киев суммарно собирался заимствовать порядка 13 млрд. в долларовом эквиваленте.При этом объем возможных экономических потерь от коронавируса может оказаться беспрецедентным. Так, согласно украинскому порталу открытых данных Opendatabot, на период карантина в Украине запретили деятельность 277 тысяч предприятий из общего количества в 971 тысячу. То есть пострадает каждая третья компания в стране. Не лучшие перспективы ждут Украину на внешних рынках. Недавний обвал нефтяных фьючерсов потащил за собой и некоторые виды технических культур, используемых для производства биоэтанола – рапса, сои и кукурузы, которые в общей структуре зернового экспорта занимают порядка 25%. И по оценкам украинского экономиста Алексея Куща, на экспорте Украина в этом году может потерять порядка 5-7 млрд. долларов. К этому можно еще добавить снижение объема денежных переводов украинских разнорабочих, которые остались без работы из-за карантина в Европе. А это важнейший источник валютных поступлений на ряду с экспортом зерновых и металла. Наконец, в кабмине недавно оценили потери туристической отрасли в 1,5 млрд. долларов.Масштаб потерь намечается такой, что транш МВФ уже не сыграет особой роли, если его не умножить хотя бы на 5. А на подобную щедрость рассчитывать не стоит. Владимира Зеленского и его команду неизбежно ждет острейший экономический кризис. И смехотворные кредиты фонда, которые еще пока даже не одобрены, особой погоды не сделают. А вот земельная реформа нанесет сильнейший удар по репутации Зеленского, лишая его поддержки общества в трудную минуту. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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