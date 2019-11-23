«Напрасная трата времени и сил»: в России ответили на планы Киева «вернуть» Крым

В Совете Федерации назвали планы Киева по «возвращению» Крыма несерьёзными и призвали украинское руководство закрыть тему принадлежности полуострова. По мнению парламентариев, вместо этого Украине стоит заняться восстановлением отношений с Россией. Ранее так называемый представитель Владимира Зеленского в Крыму заявил о формировании рабочей группы, которая займётся стратегией по «возвращению» полуострова. Однако крымские политики и эксперты подчеркнули, что жители республики в ходе референдума уже наглядно продемонстрировали свои устремления и ни одна разработанная Киевом «концепция» не сможет их переубедить.

Во время военного парада, посвященного Дню Победы в Севастополе РИА Новости © Алексей Мальгавко

В России скептически отреагировали на сообщения о разработке командой украинского президента Владимира Зеленского стратегии «возвращения» Крыма. При этом член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT выразил мнение, что украинская сторона осознаёт невозможность возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.

«Меняющиеся руководители повторяют одни и те же фразы: «Крым украинский», «мы будем бороться», «мы его вернём». Все говорят о том, что есть какие-то планы, но ничего конкретного при этом представить не могут», — отметил сенатор.

Парламентарий добавил, что продолжающиеся заявления о возможности «вернуть» Крым вызывают лишь усмешку.

«Это совершенно несерьёзные заявления... Нужны реальные политики на Украине. Они должны быть заинтересованы прежде всего в восстановлении отношений Украины с Россией. Тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня», — заключил он.

Напомним, что накануне руководитель так называемого представительства президента Украины на полуострове Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.

Он рассказал, что на Украине создана специальная рабочая группа, которая займётся разработкой соответствующих политических и дипломатических мер. Среди них он упомянул наработку концепций «переходного правосудия» для Крыма и Донбасса и реинтеграции полуострова.

«Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым наш», — заявил Кориневич.

Ранее, говоря о перспективах «возвращения» полуострова в состав Украины, он упомянул три ключевых направления этой деятельности. Как пояснил Кориневич, первичными задачами «представительства» на 2020 год станут разработка необходимых для жителей полуострова законопроектов, корректировка информационной политики, а также укрепление связей с населением и защита прав крымчан.

Сам Владимир Зеленский регулярно упоминает вопрос «возвращения» Крыма в своих выступлениях. В октябре он заявил, что хочет вернуть повестку полуострова в переговорный процесс в рамках нормандского формата. А ранее украинский лидер сообщил о намерении «бороться» за Крым «не только словами».

«Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — сказал Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

«Киев тщетно пытался провести украинизацию Крыма»

Комментируя очередные высказывания киевского «представителя» по Крыму, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что украинские политики рассматривают полуостров как «территорию без людей».

«Они не понимают одного: население Крыма проголосовало, высказало своё волеизъявление о том, что они возвращаются в Россию», — отметил собеседник RT.

Он также констатировал, что сейчас Крым активно развивается, тогда как будучи в составе Украины он «нещадно эксплуатировался».

По мнению главы комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрия Гемпеля, ни одна киевская стратегия не изменит отношения самих крымчан к ситуации.

«Более 20 лет Киев тщетно пытался провести украинизацию Крыма, многие годы пытался вытравить в крымчанах стремление вернуться к себе на родину, в Россию, и уж теперь, когда мечта крымчан сбылась, ни одна, даже самая хорошая стратегия не сможет крымчан вернуть в состав Украины. Всё это — напрасная трата времени и сил», — приводит его слова РИА Новости.

Как полагает эксперт, вместо подобных проектов Киеву стоит разработать стратегию добрососедства с Россией в интересах своих же граждан.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предположил, что вопросы киевской «стратегии» по работе с полуостровом следует рассматривать с точки зрения государственного финансирования.

Как выразился парламентарий, единственной реальной целью создания «стратегии» является симуляция активной деятельности с помощью «гламурных идей» и освоение денежных средств, выделенных государством на эту «стратегию».

При этом крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что нынешнее руководство Украины совершает ошибку, делая ставку на «стратегию» по Крыму. По его словам, Зеленский повторяет путь экс-президента Петра Порошенко, эксплуатируя «нерешаемую» для украинского государства тему Крыма.

«Спекулировать на ней очень легко, тем самым отвлекая украинцев от реальных проблем, которые есть в стране. Зеленский делает очень опасную ошибку, ведь мы знаем, что все пять лет темой внешних спекуляций Порошенко был Крым, но ничем политически хорошим это для него не закончилось», — сказал Ганжара.

Как полагает эксперт, сегодня украинцы ждут от руководства страны решения реальных проблем, начиная от экономики и социального блока и заканчивая чётким путём развития страны в будущем. Однако, отметил Ганжара, Киев уходит от дискуссии по этому вопросу.

«Всё это заставляет Киев придумывать очередные «пустышки» для замыливания интересов собственных граждан», — подытожил эксперт.