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«Напомнить о героических страницах»: Минобороны запустило патриотическую акцию «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

25 апреля 2021, 20:15  •  104 • В России
Тематический поезд Минобороны стартует 25 апреля с Киевского вокзала Москвы в рамках военно-патриотической акции «Мы — армия страны. Мы — армия народа». Маршрут состава, вагоны которого оборудованы под музейную экспозицию, интерактивные мероприятия и выставки, проходит почти через всю страну. Поезд сделает остановки в десятках российских городов, жители которых смогут посетить передвижную выставку, посвящённую Великой Отечественной войне, современному российскому оружию и борьбе с коронавирусом. По мнению экспертов, подобные акции направлены на укрепление исторической памяти в обществе, что служит основой для воспитания новых поколений россиян.
 
 

25 апреля в Москве стартует военно-патриотическая акция Минобороны России «Мы — армия страны. Мы — армия народа». С Киевского вокзала столицы в путь по стране отправился агитационный поезд, состоящий из 17 тематических вагонов.

Как отметил на церемонии отправки поезда заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, акция направлена на то, чтобы сплотить общество и противостоять историческим фальсификациям. 

По его словам, общий замысел выставки «должен подавать правду и связать воедино минувшее, настоящее и будущее, являться побудительным мотивом воспитания высоких нравственных качеств всех наших граждан».

Так, в одном из вагонов, названном «Дорога памяти» по аналогии с музейным комплексом в подмосковном парке «Патриот», размещены терминалы для просмотра и внесения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.

При этом в каждом музейном вагоне воссоздана историческая атмосфера. Посетители начнут осмотр с экспонатов мирной довоенной жизни, а затем смогут детально ознакомиться с экспозициями, связанными с Великой Отечественной войной.

Всероссийский маршрут

Ещё одна часть состава посвящена актуальным достижениям всех видов и родов российских войск. Эти вагоны получили название «Современная армия». Зрители могут посетить интерактивные экспозиции и выставки. Новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», представлены сразу на трёх платформах состава. Кроме того, ещё на одной платформе размещены военные трофеи, привезённые из Сирии. Среди них — бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1».

  • Погрузка военной техники на агитпоезд «Мы — армия страны. Мы — армия народа»
  • © mil.ru

Часть поезда посвящена теме борьбы с COVID-19. Вагон, названный «Победа над невидимым врагом», разделён на три зоны. В первой посетители смогут наглядно ознакомиться с палатой «красной зоны» ковидного госпиталя, во второй можно будет посмотреть видео и презентации о борьбе военных медиков с коронавирусом, а в третьей будут проводиться консультации с дистанционным участием профессоров и преподавателей санкт-петербургской Военно-медицинской академии. Медицинское обследование смогут пройти все желающие.

Говоря о том, почему организаторы масштабной патриотической акции уделили большое внимание теме пандемии, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что борьбу с опасным вирусом вполне можно сравнить с военной операцией.

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«Минобороны оказало огромную помощь в противостоянии пандемии, и эта борьба до сих пор ещё продолжается. Благодаря тому, что ведомство располагает мощностями для быстрого развёртывания госпиталей, удалось оказать большую поддержку гражданской системе здравоохранения», — пояснил Литовкин в беседе с RT.

Поезд сопровождает концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов. Для выступлений артистов в составе поезда специально оборудована платформа-сцена. Концерты пройдут во всех городах, где будет останавливаться поезд.

Ознакомиться с маршрутом и расписанием движения уникального состава можно в специальном мультимедийном разделе, который ранее открыло Минобороны на своём сайте.

Состав проедет почти через всю территорию России, посетив крупные города страны — от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Маршрут агитационного поезда проходит через 51 город, жители которых смогут ознакомиться с передвижной выставкой.

  • Сергей Шойгу
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Из столицы поезд направится на север, проследует через Великий Новгород, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород и Владимир. Затем состав двинется на юг, через Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Севастополь.

 «В Карелии 29 апреля мы напишем «Диктант Победы», ко Дню Победы в городе Туле проведем ряд совместных торжественных и праздничных мероприятий, в конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвящённые реконструкции железнодорожного участка БАМа силами Железнодорожных войск ВС РФ», — рассказал 25 апреля Андрей Картаполов.

Согласно планам организаторов, завершение акции намечено на 27 июня, когда в России отмечается День молодёжи. На эту дату запланированы праздничные мероприятия в подмосковном парке «Патриот».

«Удобный формат воспитания»

Напомним, изначально агитпоезда появились ещё в годы Гражданской войны — их активно использовали большевики. Поезда и пароходы позволяли донести повестку партии до самых отдалённых уголков страны. Впоследствии агитпоезда курсировали во время Великой Отечественной войны, а в мирное время они стали одним из инструментов поддержки экономических программ «пятилеток».

Минобороны России вернулось к этой практике в 2016 году. Первая современная акция была приурочена к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда воинский эшелон, оборудованный для демонстрации военной техники времён ВОВ и современных образцов вооружения, проследовал по маршруту от Москвы до Владивостока с остановками в ряде городов.

  • Поезд Минобороны «Сирийский перелом»
  • © РИА Новости / Антон Вергун

Как отметил тогда российский министр обороны Сергей Шойгу, возрождение традиции агитпоездов необходимо для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и потерях, которые она принесла.

В начале 2019 года был также запущен тематический поезд «Сирийский перелом», посвящённый победам российских ВКС в САР. В рамках этой акции россияне смогли осмотреть трофейную военную технику, изъятую у сирийских террористов.

Как отметил в беседе с RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, включение в агитпоезд «Мы — армия страны. Мы — армия народа» одновременно и экспозиции на тему Великой Отечественной войны, и сирийских трофеев призвано показать преемственность армейских традиций.

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«Этот состав призван напомнить о героических страницах истории вооружённых сил России. Посетитель такой выставки сможет за считанные часы пройти от времён ВОВ до новых побед российского оружия в Сирии. И наглядный визуальный материал, который используется в таких выставках, воспринимается ярко и легко, особенно если речь идёт о молодёжи», — говорит Кошкин.

По его мнению, именно молодёжь должна стать целевой аудиторией этой передвижной выставки.

«Такие агитпоезда — удобный формат военно-патриотического воспитания россиян. В своём роде, это мост в будущее. Ни в коем случае нельзя забывать свою историю и позволять переписывать её страницы, чем сейчас занимается коллективный Запад», — уверен эксперт.

С этой точкой зрения согласен и Виктор Литовкин. По его словам, историческое знание является залогом будущего страны.

«Именно историческая память является основой для патриотического воспитания. Если дерево не пускает корни в землю, оно не может выдержать бури. Каждый гражданин должен знать историю своей страны, а такие выставки весьма помогают в этом», — подытожил эксперт.

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