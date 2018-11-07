«Напоминание о российской теме»: Госдеп сообщил о планах ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей

США будут действовать согласно закону о химическом оружии, который требует введения второго пакета санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. По её словам, Москва не выполнила требования, указанные в документе. Первый пакет антироссийских санкций вступил в силу 27 августа из-за дела Скрипалей. Тогда Вашингтон призвал предоставить «надёжные заверения» в неприменении химоружия и допустить дополнительные инспекции на химические объекты. Вторая волна ограничительных мер предусматривает понижение уровня дипломатических отношений и существенное сокращение торговых связей.

Вашингтон намерен действовать согласно положениям закона о химическом оружии, требующего введения второго пакета санкций против России в связи делом экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует от нас введения дополнительных санкций», — цитирует Науэрт РИА Новости.

Науэрт отметила, что накануне внешнеполитическое ведомство проинформировало конгресс США о том, что «не может подтвердить, что Российская Федерация выполнила требования, предусмотренные» законом, передаёт ТАСС. По её словам, Госдеп проводит консультации с конгрессом относительно дальнейших действий.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Рой ранее заявил, что Москва «не соблюла требования закона», и раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за отсутствие плана действий по второму раунду ограничительных мер. По его словам, Белому дому необходимо действовать быстро, чтобы «подтвердить собственную решимость».

В сентябре в Госдепартаменте сообщили, что США готовят очередной пакет санкций против России. По словам помощника госсекретаря Соединённых Штатов Манишы Сингх, Вашингтон занимался проработкой «жёсткого» пакета санкций против Москвы.

«Мы планируем ввести в действие очень жёсткий второй пакет санкций», — заявила она. Уточнялось, что ограничения могут вступить в силу в ноябре.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не собирается реагировать на требования Вашингтона, которые предусматривают инспекции химических объектов.

«Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены», — подчеркнула дипломат.

«Накачивание политической обстановки»

«Жёсткий» пакет российских санкций не случайно решили ввести в преддверии американских выборов, считает политолог Александр Асафов. По его словам, сейчас необходимость поднимать «российскую тему» со стороны оппонентов Трампа заметно возросла.

«Сейчас особенно важны напоминания о российской теме со стороны оппонентов Трампа, поскольку, в понимании его противников, он фактически смягчил возможные санкции», — рассказал эксперт.

По мнению Асафова, конгрессменам важно доказать, что Трамп слишком лоялен к России.

«Дело в том, что в отличие от этого законопроекта все введённые раньше санкции, по мнению палаты представителей США, выглядят недостаточно строго и решительно. Ведь речь идёт о предполагаемом отравлении с предполагаемым использованием боевого химического вещества. Поэтому задача сводится к тому, чтобы доказать, что Трамп недостаточно строг к России», — добавил он.

На фоне выборов антироссийская риторика в США будет актуальной, согласился член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

«Мы вполне годимся на роль страны, которая мешает США чувствовать себя безраздельным хозяином мира и «влияет» на их выборы», — цитирует РИА Новости Морозова.

По его словам, очередные ограничительные меры вполне реальны, поскольку становятся «политическим способом выживания определённых кругов США».

Первый раунд санкций по делу Скрипалей

Напомним, первый пакет санкций Соединённых Штатов в отношении России по обвинениям со стороны Вашингтона в «применении химического оружия в британском Солсбери» вступил в силу 27 августа.

В документе о санкциях указывалось, что пакет ограничительных мер будет включать запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, а также на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первый раунд санкций по делу Скрипалей в некоторой степени дублирует предыдущие ограничения, связанные с продажей оружия России.

Принятые в августе санкции предусматривают прекращение помощи России в рамках закона «Об иностранной помощи» 1961 года. Исключение составляют поставки продовольствия, продуктов сельского хозяйства, а также гуманитарная помощь.

Также был сформулирован отказ от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого государственного департамента и других ведомств США.

После первого пакета санкций предполагалось, что Россия предоставит экспертам доступ к различным объектам для получения США достоверных сведений и гарантий того, что РФ не намерена «использовать химическое оружие в будущем». При этом Вашингтон не устраивают уже предоставленные международным организациям доказательства отсутствия в стране химоружия.

Второй пакет санкций согласно закону предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений и существенное сокращение торговых связей.