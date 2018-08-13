«Напоминает волну репрессий»: почему десятки тысяч пользователей Twitter во Франции признали «русскими ботами»

Десятки тысяч французских пользователей Twitter оказались в так называемом списке русофилов, составленном брюссельской компанией EU DisinfoLab, занимающейся борьбой с «дезинформацией» в интернете. Причиной включения в список стали критика окружения президента Эммануэля Макрона, а также репосты материалов RT и Sputnik. При этом EU DisinfoLab отмечает, что это исследование профинансировал сам Twitter, а проводилось оно на средства, полученные американской компанией за рекламу RT и Sputnik. Эксперты считают, что цель инициативы по выявлению «русофилов» — осложнить отношения Парижа и Москвы, а «репрессивная» информационная политика направлена на то, чтобы помешать работе альтернативных источников информации, в том числе RT.

Пользователи соцсетей во Франции выразили негодование, обнаружив себя в списках «пророссийских» аккаунтов Twitter, составленных брюссельским агентством EU DisinfoLab, тесно сотрудничающим с фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса и американским «Атлантическим советом». Опубликованный доклад исследовательского центра выделил группу «русофилов» в 55 тыс. аккаунтов, которые якобы стоят за развернувшейся в Twitter информационной кампанией против президента Макрона и его экс-советника и телохранителя Александра Беналля.

Этот скандал продолжается во Франции уже второй месяц, поводом для него стала обнародованная видеозапись, на которой телохранитель Макрона избивает протестующих на демонстрации 1 мая. Президента обвиняют в том, что он покрывал своего охранника до тех пор, пока разбирательство не приобрело публичный характер.

Как говорится в докладе EU DisinfoLab, к русофилам они отнесли людей, которые «публично и регулярно репостят статьи RT и Sputnik».

Оказалось, что все они критически настроены по отношению к президенту и критически высказываются по отношению к делу Беналля. Одним из первых обнаружил себя в этом списке лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

«Эй, глупый шпион! Я не русский бот. Это всего лишь я, Меланшон, пишу в Twitter против тебя. Если тебе нужно навесить на меня ярлык, чтобы об этом вспомнить, значит, ты ещё глупее, чем кажешься», — написал французский политик в своём аккаунте в социальной сети.

Eh stupide barbouze ! Je ne suis pas un bot russe. C'est juste moi, Mélenchon, qui tweete contre toi ! Si t'as besoin de me ficher pour t'en rappeler, c'est que tu es encore plus bête que tu en as l'air. Signé matricule 14452. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 9 августа 2018 г.

Оппонент Меланшона и лидер Национального объединения (в прошлом Национальный фронт) Марин Ле Пен на появление своего официального аккаунта в списке юзеров, связанных с Россией, отреагировала более сдержанно. «Наклеивание ярлыков, цензура, манипулирование информацией, шпионаж… Дивный новый мир!» — написала Ле Пен.

Numéro de matricule 14802...

Fichage, censure, manipulation de l’info, barbouzeries... Sympa le nouveau monde ! MLP #FichagePolitiquepic.twitter.com/S3Q7ROA8IP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 августа 2018 г.

В список попала и корреспондент RT Шарлотта Дубенски, которая освещала многие события во Франции.

Помимо политиков и журналистов, в этом перечне оказались и рядовые пользователи Twitter. В их поддержку во франкоязычном сегменте социальной сети начали распространять хештег #FichagePolitique («политическая картотека»).

Некоторые даже изменили свои никнеймы на номера, под которыми обнаружили себя в перечне брюссельского НПО. Например, пользователь @Ros_Jo21 стал ‘Russian bot n° 21705. Другие стали использовать кириллицу в названиях своих аккаунтов или записях.

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