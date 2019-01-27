«Напоминает события перед вторжением в Ирак»: к чему может привести вмешательство Запада во внутренние дела Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что европейские страны должны отказаться от ультиматума о проведении выборов в латиноамериканской республике. Между тем эксперты отмечают, что Запад, выдвигая подобные требования, не учитывает отсутствие условий для организации голосования. При этом постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что США пытаются осуществить госпереворот в Боливарианской Республике, а их партнёры — легитимизовать действия Вашингтона. Как полагают аналитики, Соединённые Штаты пытаются применить в Венесуэле тот же сценарий, что и в Ираке, убеждая мировое сообщество в необходимости сменить власть ради населения страны. Однако специалисты отмечают, что действия Запада могут привести к масштабным вооружённым столкновениям внутри государства.

В субботу, 26 января, в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. На обсуждение данный вопрос был вынесен Соединёнными Штатами, которых поддержали Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Польша, Кувейт, Перу и Доминиканская Республика.

Против проголосовали Российская Федерация, КНР, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Ещё две страны — Индонезия и Кот-д’Ивуар — воздержались от участия в голосовании.

Таким образом, началось пятичасовое обсуждение кризиса в Боливарианской Республике, в ходе которого западные страны во главе с Вашингтоном пытались обосновать законность действий председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, провозгласившего себя «временным президентом», и принять соответствующую резолюцию.

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего выступления даже призвал страны «выбрать сторону» — быть либо вместе с «силами свободы», либо в союзе «с Мадуро и его хаосом». При этом, видимо, ему и так было известно, кто кого поддерживает, поскольку дипломат покинул заседание до его завершения.

Отметим, что незадолго до начала заседания власти ряда стран ЕС (Германии, Франции, Испании и Великобритании) выдвинули ультиматум действующему венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.

В их заявлениях указывается, что Каракас должен до понедельника, 4 февраля, объявить о проведении президентских выборов. Если этого не произойдёт, то «временным» главой государства европейскими лидерами будет признан Хуан Гуаидо. Позднее к данным требованиям присоединились ещё ряд представителей ЕС, а также Израиль.

Между тем в воскресенье, 27 января, Мадуро призвал Европу отказаться от подобных ультимативных заявлений.

«Превентивная дипломатия — это прекрасно. Конечно, кризисы лучше предотвращать, чем разрешать. Но разрешить этот кризис вы предлагаете своеобразно, выдвинув абсурдный восьмидневный ультиматум. Некоторым странам, правда, не потребовалось и восьми дней для того, чтобы отказать в признании законным властям Венесуэлы», — отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что страны Запада занимаются подстрекательством, а не осуществлением предупредительных манёвров.

«Как бы вы отнеслись к тому, если бы РФ предложила обсудить в Совете Безопасности вопрос о ситуации во Франции и протесты «жёлтых жилетов»? Вы бы расценивали это как превенцию?» — задался вопросом Небензя. — Я хочу успокоить уважаемого представителя Франции: мы этого предлагать не собираемся. В отличие от вас, мы не собираемся кого-то признавать или не признавать», — подчёркивал российский дипломат.

Напомним, что президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо «временно исполняющим обязанности» главы государства практически сразу после сделанного оппозиционером объявления. Позднее СМИ объяснили этот факт тем, что 35-летний политик находился в постоянном контакте с американскими властями, в частности с вице-президентом Майком Пенсом, и даже совершал тайные поездки в США, Колумбию и Бразилию.

Как пояснил RT бывший независимый эксперт ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Альфред де Сайас, международное право не даёт Вашингтону полномочий для признания Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы.

«Происходящее сильно напоминает мне события, предшествовавшие вторжению в Ирак в 2003 году. Принимаются согласованные усилия, нацеленные на осуждение и демонизацию Мадуро. Кроме того, ссылаясь на права человека, заявляют, что ради венесуэльского народа необходимо осуществить госпереворот», — заметил он.

Эксперт также рассказал о случаях, когда американские компании среди всего прочего мешали нормальному функционированию Каракаса, перекрывая возможность получения денежных средств за оказываемые услуги.

«Венесуэле перекрыли денежные потоки: она может поставить в Бразилию электроэнергию на сумму, скажем, $50 млн, но этих денег ей не получить. В ноябре 2017 года Мадуро хотел закупить у Колумбии медикаменты для борьбы со вспышкой малярии, но получил отказ, поэтому ему пришлось приобрести их у Индии. Задокументировано всё, в том числе сотни случаев, когда финансовые транзакции, жизненно необходимые для любой страны, блокировались просто потому, что Citibank или Wells Fargo закрывали счета Венесуэлы», — подчеркнул де Сайас.

«Каждому — своя демократия»

Страны Европейского союза ведут «очень нечистую игру», заявила Гуадалупе Корреа-Кабрера, доцент Университета Джорджа Мейсона в американском штате Вирджиния. Она является одной из 70 учёных из Латинской Америки, подписавших открытое письмо с осуждением интервенции США в дела Венесуэлы.

«Выдвигая ультиматум о проведении выборов в течение восьми дней, там не учитывают, что в стране для этого не будет подходящих условий, пока отсутствует диалог и нет хотя бы непрямого участия посредников, на роль которых вызвались Уругвай и Мексика. Для решения подобных проблем требуется время. Те страны не понимают, что из своей зоны комфорта пытаются решить судьбу государства, стоящего на пороге ужасных событий», — пояснила она в эфире RT.

В свою очередь, политический аналитик Патрисио Саморано отметил, что заявления Запада во главе с США о «желании помочь» венесуэльскому народу — ложь, поскольку эти страны ограничивают возможности легитимных властей регулярным вводом различных финансовых ограничений.

«Единственный способ помочь народу Венесуэлы — снять санкции, из-за которых власти страны не могут получать кредиты у международных финансовых организаций. Санкционное давление оказывается со всех сторон и приводит лишь к страданиям венесуэльцев», — заявил Саморано RT.

В то же время депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ультиматум западных государств «ярчайшим примером двойных стандартов». Он напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о десятках тысяч французов, требующих его отставки, а премьер-министру Испании Педро Санчесу — о референдуме за независимость Каталонии, на котором выбор граждан был втоптан властями «в мостовые и утоплен в клубах слезоточивого газа».

«Но ведь это «свободная Европа», а там — «варвары-венесуэльцы», им нужно следовать «заветам демократии». И неважно, что коллективный Запад, забыв обо всём, по мановению дирижёрской палочки из Вашингтона делает заявления о признании Гуаидо. Это тоже демократия, это свобода выбора европейских народов, каждому — своя демократия», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Аналогичную претензию главе Пятой республики предъявил бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон.

«Удивительно, что президент республики, у которого в стране каждую неделю проходят демонстрации, требует роспуска Национальной ассамблеи Венесуэлы и отказывается сделать это во Франции», — написал он в Twitter.

Il est extraordinaire que le président de la République, qui a une manifestation par semaine en France, demande une dissolution de l'Assemblée nationale au #Venezuela et refuse de la faire en France. #Dimpol — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 27 января 2019 г.

«Смена режимов — любимая геополитическая игра США»

Добавим, что в ходе своего выступления во время заседания в Совбезе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал использовать термин «вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», а не «ситуация» в этой стране. Он подчеркнул, что для Соединённых Штатов, считающих Латинскую Америку своим «внутренним двором», любимой геополитической игрой является смена режимов.

В качестве примера российский дипломат напомнил о свержении Сальвадора Альенде в Чили, об операции в заливе Свиней на Кубе, а также о финансировании повстанцев в Никарагуа, что было подтверждено Гаагским трибуналом в рамках дела об «Иран-контрас». Заметим, что непосредственным архитектором тех событий был 71-летний Эллиот Абрамс, которого назначили на должность специального представителя США по Венесуэле.

«И это лишь немногое из того, что Вашингтон сотворил только в Латинской Америке. Народам Африки, Азии, Ближнего Востока, Тихоокеанского региона, да и Европе есть что добавить к этому списку», — констатировал Небензя.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

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© Carlos Becerra/Anadolu Agency

По его словам, Москва решительно осуждает желающих толкнуть венесуэльское общество «в пропасть кровавой междоусобицы». Дипломат также подчеркнул абсолютную недопустимость использования военного сценария, который не поддерживают все региональные страны, включая тех, кто выступает против Мадуро.

«Надеюсь, что у всех хватит ума, чтобы не допустить такого развития ситуации. Я думаю, что единодушная позиция латиноамериканских стран по этому поводу отрезвляюще действует и на тех, кто является основным «кукловодом», —на Соединённые Штаты», — пояснял Небензя.

Вместе с тем Альфред де Сайас указал, что американская враждебность в отношении Николаса Мадуро обусловлена исключительно меркантильной заинтересованностью в природных богатствах Венесуэлы.

«В 2003 году разгромили богатый нефтью Ирак, и выгодно это было крупнейшим нефтяным компаниям. В 2011 году разгромили Ливию, ещё одну богатую нефтью страну, на радость тем же нефтяным компаниям. Обратите внимание на то, что рассказывают в интернете, в соцсетях: видно же, что американский бизнес очень сильно заинтересован в том, чтобы добраться до Венесуэлы и первым делом добиться приватизации её нефтяной промышленности. Но дело не только в ней. Люди забывают, что в этой стране есть огромные запасы золота», — заметил он в разговоре с RT.

«ЕС подводит граждан Венесуэлы к опасному столкновению»

Как отметила Гуадалупе Корреа-Кабрера, доцент университета Джорджа Мейсона, западные страны своими действиями фактически подталкивают Венесуэлу к гражданской войне.

«Дело в том, что военные сейчас на стороне Мадуро, но ещё неизвестно, что будет дальше. Весьма вероятно, что венесуэльцам придётся столкнуться с чудовищным по масштабам насилием. Страны ЕС подводят их к, возможно, крупнейшему и для многих опасному столкновению, в результате которого может погибнуть огромное число людей», — сказала он.

Как считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, Венесуэла может стать предметом работы новой международной коалиции, которая будет сформирована в поддержку Гуаидо.

«Стратегически внешняя политика США не изменится. Сейчас произошло практически закрепление на международном уровне западной точки зрения по вопросу происходящего в Венесуэле — это всего лишь начало масштабных действий, направленных против действующих властей Каракаса, которые дальше продолжатся экономическими действиями, и не только со стороны США», — подчеркнул Ярыгин в беседе с RT.

При этом доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло также считает, что в Вашингтоне уже готовы к военной интервенции, которая может быть осуществлена силами властей государств Латинской Америки. По его мнению, состоявшееся накануне заседания Совбеза было попыткой Вашингтона «повязать коллективной порукой» своих ближайших союзников.

«Думаю, действия будут развиваться следующим образом: американцы проведут последние переговоры с армией. Мне кажется, они бы не стали ничего устраивать, если бы им не удалось подкупить хотя бы часть генералитета. Если армия будет согласна вмешаться в это дело и отстранить Мадуро от власти, то произойдёт внутренний госпереворот. Также армия может расколоться на части, что станет началом для военного вторжения», — указал Манойло в разговоре с RT.