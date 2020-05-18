«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона. Принадлежащий ему и спонсирующий Алексея Навального лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства ликвидируется с февраля 2020 года. Ещё год назад аудиторы констатировали: сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина превышает их активы. RT подсчитал: вырученные бизнесменом с продажи «Евросети» $350 млн, вполне вероятно, подходят к концу.

В ожидании послаблений

«Биомассой» и «агрессивной кашей» назвал россиян проживающий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью «Эхо Москвы».

«У большинства [россиян] достаточно рабское сознание. Это можно изменить. Никого не послушавшись, захватив парламент и проявив волю, сказать: «Теперь [будет] так. Вы недоразвитые, вот вам новые правила», — рассуждал лондонский спонсор Алексея Навального о своём представлении «прекрасной России будущего».

Вернуться в Россию Чичваркин, по его словам, мог бы, если бы власть захватили близкие ему по взглядам люди. Впрочем, Великобритания, по его мнению, «не самая плохая страна».

Однако в ответ на вопрос, что происходит с бизнесом, Чичваркин мнётся.

«Бизнес наполовину жив. Только доставка работает. Ресторан жив на 10%, потому что только доставка. Ждём послаблений», — признаёт он.

Предприниматель, вероятно, имел в виду, что трудности связаны с эпидемией коронавируса и карантином. Но это не так. Проблемы у него начались гораздо раньше.

RT изучил финансовые отчёты всех лондонских компаний, которые контролируют Чичваркин и его вторая жена Татьяна Фокина, и пришёл к выводу: их финансовое положение было близко к критическому ещё два года назад.

В частности, британские независимые аудиторы выразили сомнение в стабильности работы его компаний.

Их выводы содержатся в отчётах двух основных фирм Чичваркина — Hedonism Drinks LTD и 85 Piccadilly LTD. Они входят в одну группу и управляют винным магазином Hedonism Wines, а также открытым в 2018 году рестораном Hide. Головной компанией является Hedonism Drinks.

Все они расположены в престижном районе Лондона — в Мейфэйр. Hedonism Drinks LTD и 85 Piccadilly LTD — на Маунт-стрит, магазин вин — на Дэйвис-стрит, ресторан Hide — на Пиккадилли, 85.

В группе компаний Hedonism три руководителя: сам Чичваркин, его жена Татьяна Фокина и давний друг — сооснователь «Евросети» Тимур Артемьев.

Затяжная неопределённость

Первый отчёт опубликован в июле 2019 года в реестре британских компаний Companies House. Из-за особенностей британского бухучёта документы отражают финансовую деятельность за период с августа 2017-го по август 2018 года. Более свежих данных в открытом доступе нет.

В этом отчёте проверяющий Джеймс Крестон отметил наличие «значительной неопределённости относительно непрерывной деятельности» группы компаний.

Аудитор не уверен, что фирма и в дальнейшем останется финансово стабильной. Его сомнения связаны с тем, что долговые обязательства группы компаний на £1,5 млн превышают её активы. Размер активов (основных средств) составляет £18,7 млн, размер обязательств — £20,2 млн. То есть она не способна погасить одновременно все требования кредиторов.

Кроме того, в 2018 году ГК Hedonism показала убыток более £152 тыс., тогда как годом ранее она заработала £1,62 млн чистой прибыли.

По мнению аудитора, поскольку существенную часть средств взаймы даёт им из своего кармана лично Чичваркин (о чём подробнее расскажем ниже), компании будут живы до тех пор, пока у него не закончатся деньги.

Однако в публичных выступлениях бизнесмен был оптимистичен. Так, в одном из интервью он говорил о положительной динамике своего предприятия.

«У нас ровный последовательный рост все четыре года», — отмечал он.

Затратное «Убежище»

Причиной таких солидных финансовых потерь стало открытие Чичваркиным двухэтажного ресторана Hide. В этом Hedonism Drinks признаётся в собственном бизнес-обзоре.

Для этого ресторана Чичваркин пригласил титулованного шеф-повара, обладателя звезды Michelin Олли Дабу.

Чтобы открыть свой ресторан, Чичваркину понадобились серьёзные вложения. Как писала The Evening Standart, инвестиции в это предприятие могли составлять £20 млн.

Эта цифра перекликается с отчётностью операционной компании ресторана 85 Piccadilly LTD, согласно которой стоимость основных средств составляет £15,3 млн. Сюда включено оборудование, улучшения (ремонт), компьютеры и здание в долгосрочной аренде.

Директора ГК признавали тогда, что ресторан ещё не стал прибыльным. Им пришлось поддерживать его средствами из своего кармана.

«Головная компания продолжит поддерживать ресторанный бизнес, пока он не станет прибыльным предприятием сам по себе», — говорится в отчёте.

Сама Hedonism Drinks Group «финансируется только её акционером и поэтому сильно зависит от дальнейшей финансовой поддержки».

«Акционер пообещал, что продолжит оказывать поддержку до тех пор, пока дочерняя компания не станет прибыльной», — подчёркивается в документе.

Директора компаний Чичваркин, Фокина и Артемьев, несмотря на существенные издержки на открытие ресторана Hide, в 2017-2018-м получили £467 тыс. зарплаты. Это на £164 тыс. больше их зарплаты в предыдущем финансовом году.

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Сам себе кредитор

Как уже упоминалось, у группы компаний Hedonism Drinks по состоянию на 31 июля 2018, согласно отчёту, насчитывалось активов на сумму £18,7 млн.

Сюда входит арендованная недвижимость (очевидно, магазин и здание ресторана), оборудование, автомобили и компьютеры.

Общий размер обязательств ГК Hedonism Drinks со сроком погашения один год составлял на момент сдачи отчётности £37,8 млн. То есть погасить их нужно было в сентябре 2019 года. При этом £31,2 млн одолжил своему предприятию сам Чичваркин.

Различным банкам ГК Hedonism Drinks задолжала £5,6 млн, из них £1,4 млн нужно было выплатить в течение 12 месяцев. Один из кредитов, как следует из отчётности, брали на модернизацию ресторана.

На компаниях также лежит бремя платежей по операционному лизингу (за пользование некими активами, оборудованием без права собственности). За пять лет по этой статье расходов Hedonism Drinks придётся выплатить ещё £18,8 млн.

Таким образом, на компаниях Чичваркина накопилось долгов с разным сроком погашения на сумму £60,8 млн.

Чичваркин заверил аудитора, что не будет требовать у своей компании возврата долга в ближайшее время.

«Акционер обязался не требовать погашения кредита в течение как минимум 12 месяцев с даты подписания баланса», — говорится в отчёте.

Одалживать самому себе — не ноу-хау Чичваркина. Подобным образом, как уже выяснил в собственном расследовании RT, со своими подконтрольными компаниями поступает проживающий теперь в Лондоне олигарх Михаил Ходорковский.

Заёмщиками нередко становятся дружественные компании или сами учредители — те, кто не будет забирать деньги обратно.

Как рассказал RT адвокат Анатолий Вербицкий, специализирующийся в том числе и на банкротстве, владельцы бизнеса порой оформляют займы своим фирмам для того, чтобы в случае их банкротства самим стать первыми в очереди на погашение долгов.

«При банкротстве фирмы обязательства перед кредиторами погашаются в первую очередь, перед собственниками и инвесторами — в последнюю», — объяснил адвокат.

Но может быть и другая причина, добавляет эксперт: так проще банкротиться.

«Если по каким-то причинам Чичваркин будет банкротить сам себя, ему будет гораздо проще это сделать, когда основной заёмщик — он сам, а не банки», — считает адвокат.

Как выяснил RT, 13 января 2020 года Metro Bank и Чичваркин в присутствии его личной помощницы Екатерины Терешкиной подписали договор о залоге имущества.

Возможно, сложившаяся ситуация с займами и заставила Чичваркина заложить принадлежащее ему на праве лизгольда (долгосрочное владение, аренда, как правило, на срок от 99 до 125 лет) помещение ресторана Hide на ул. Пиккадилли.

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Красиво жить не запретишь

Сумма сделки по продаже «Евросети», которую в 2008 году Чичваркин заключил с группой ANN Александра Мамута, составила $350 млн — £189,9 млн.

Однако возможность одалживать собственному лондонскому бизнесу у него, похоже, иссякает.

Эти деньги бизнесмен разделил поровну с сооснователем компании Тимуром Артемьевым — по $175 млн (£95 млн).

После переезда в Лондон Чичваркин и его жена Антонина купили дом в графстве Суррей за £9,95 млн — по соседству с беглым олигархом Борисом Березовским.

Согласно данным ресурса Zoopla.co.uk, отслеживающего цены на недвижимость, содержание дома стоимостью £9,5—10,5 млн в графстве Суррей в среднем обходится в £38,3 тыс. в месяц (£460 тыс. в год).

По некоторым данным, в 2014 году Чичваркин приобрёл ещё один дом в центре Лондона стоимостью £6,75 млн, содержание которого в год, по данным Zoopla, могло обойтись в £120 тыс.

Если предположить, что больше существенных трат Чичваркин не делал, то к 2016 году, когда он развёлся с Антониной, у него оставалось примерно £74,9 млн.

Развод стоил бизнесмену половину этих денег.

«При продаже «Евросети» 75% компании обесценила Родина, далее мы поделились с моим другом и партнёром Тимуром 50/50, потом во время развода поделились 50/50 с моей бывшей женой», — писал он в своей колонке в Forbes в 2019 году.

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Таким образом, у Чичваркина могло остаться £37,5 млн. Из них, как следует из приведённых выше данных отчётности, £31,2 млн личных средств он одолжил собственной компании Hedonism Drinks без процентов. Они уже пущены в оборот, и неизвестно, когда вернутся и вернутся ли в принципе.

Оставшаяся сумма в £6,3 млн составляет всего 3,3% от тех денег, которые он вместе с партнёром выручил в 2008 году от продажи «Евросети».

Шпионка для бизнесмена

Помощница Чичваркина Терешкина упомянута выше не случайно. Она, по данным британского реестра компаний Companies House, «прямо или косвенно» имеет право решающего голоса (75%) в Фонде борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства (Anti-corruption Libertarian Fundraising Limited).

Чичваркин создал этот фонд для поддержки Алексея Навального. В ноябре 2019 года бизнесмен сообщил в своём Instagram о создании этого фонда.

«Мы здесь, в Англии, тоже не сидим сложа руки, не ждём, а готовимся: создали Фонд по борьбе с коррупцией и поддержанию либертарианских инициатив. Как только откроют счета, он будет очень удобен для всех, кто живёт за границей и кому неудобно переводить деньги в ФБК Навального или либертарианцам напрямую», — написал он.

О своей симпатии к оппозиционеру экс-владелец «Евросети» заявлял неоднократно и публично отчитывался о переводе как минимум 400 тыс. рублей через PayPal для ФБК.

Основным реципиентом были Леонид Волков и Владимир Ашурков — исполнительный директор ФБК, который также скрывается в Лондоне от российского правосудия.

Чичваркин сообщил в интервью НТВ в мае 2019-го, что выступает и в качестве посредника для перевода денег Алексею Навальному.

«Мне переводят деньги [люди], которые боятся переводить [Навальному] напрямую», — заявил он.

По словам бизнесмена, в среднем через него переводили до 100 тыс. рублей в день в разной валюте — йенами, фунтами, евро.

Возможно, именно для этих целей в том числе был создан одноимённый с ФБК* Навального фонд.

Возглавила его и стала совладелицей 29-летняя Екатерина Терешкина, личный помощник Евгения Чичваркина (сейчас директором фонда значится сам бизнесмен). В интервью порталу Zima она рассказывала, что после окончания Московского государственного лингвистического университета её взяли в Академию ФСБ преподавать английский. Там она проработала полтора года, и всё это время была «невыездной», то есть не могла покидать страну.

Судя по статусу «невыездной», Терешкиной на период работы могли присвоить определенный уровень допуска секретности — то есть она могла иметь доступ к секретной информации.

В Великобритании Екатерина поступила на отделение маркетинга в бизнес-школу Университета Эксетера в графстве Девоншир. На работу в Hedonism Drinks она попала примерно четыре года назад.

Чичваркин, по её словам, всерьёз поинтересовался на собеседовании у бывшей сотрудницы Академии ФСБ, не шпионка ли соискательница?

Так или иначе, но лондонский ФБК под руководством Терешкиной просуществовал всего несколько месяцев. 25 февраля 2020 в реестре компаний появилось уведомление о начале процедуры его ликвидации. С чем это связано, неизвестно.

Политолог Леонид Дегтярёв полагает, что зарубежные спонсоры Навального могли испугаться связей Терешкиной с российскими спецслужбами.

«Западные спонсоры тоже слышали, что бывших силовиков не бывает», — иронизирует Дегтярёв в своём ролике, опубликованном в Twitter.

Судьба гедониста

С началом эпидемии коронавируса бизнесу Hedonism, как и любому другому в Лондоне, пришлось менять формат работы. Ресторан и магазин перешли на доставку продуктов на дом, а сам Чичваркин теперь шутит в Instagram, показывая неприличные жесты отрицательному тесту на коронавирус.

25 марта 2020 года, на следующий день после введения карантина в Лондоне, Чичваркин уверенно говорил, что не боится кризисов.

«С этим бизнесом реально по**й любой финансовый или банковский кризис. Мне абсолютно всё равно, если разорится целая сверхдержава. Мне всё равно, нефть 10 или 200 [долларов]. Всё равно, у кого деньги. Это был продуманный шаг. То, что [бизнес] не растёт в шесть раз, как выросла «Евросеть», — ну не растёт. У нас ровный последовательный рост все четыре года», — заявил он.

Это случилось уже после того, как бизнесмен заложил свой ресторан банку Metro. И сейчас, как отмечалось выше, он уже не столь оптимистичен. А в сочетании с многомиллионными долгами и, предположительно, остатком в £6,3 млн личных средств не исключено, что уже через пару-тройку лет гедонизм как стиль жизни может стать предпринимателю не по карману.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.