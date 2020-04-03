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Наплевать на угрозу к-вируса: Украинцы начали крушить аэропорт, прорываясь в Киев
03 апреля 2020, 10:35 • 147 • Украина
Причем это вовсе не те украинцы, которым нечем платить за коммунальные услуги, а те немногие, кто может позволить себе отдых в другой стране. То, что произошло в аэропорту Борисполь, просто чудовищно.
Не каждая группа зверей будет вести себя так, как повели граждане Украине. Прибыв в аэропорт из Вьетнама, люди стали ломать двери в здании. Они возмущались тому, что их удерживают и ломали двери тележками и багажом.
До этого подобная история случилась и с другими туристами. Отдохнув на Бали, они прибыли на родину, где узнали о принудительной обсервации и отказались выходить из самолета.
Пассажиры этого рейса отметили, что не сопротивлялись бы дальнейшему медицинскому обследованию. Но им предложили другие варианты – бесплатное двухнедельное проживание в отеле «Казацкий» или платное в загородном санатории, находящемся в Пуще-Водице.
Ранее Кабмин Украины постановил об обязательной обсервации украинцев, прибывших из-за границы. Власти страны как могут стараются бороться с распространением коронавируса. Люди должны понимать это, но украинцам наплевать не только на свое здоровье, но и на жизни окружающих. Впрочем, по этой же причине они, видимо, поехали за границу в разгар коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в стране 548 заболевших. Учитывая такое отношение украинцев к мерам борьбы с COVID-19 и недостаточно строгие меры украинских властей, ситуация не станет лучше.
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