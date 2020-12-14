Наплевали на все предложения: в России отреагировали на наглый выпад США

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Обвинения Москвы в хакерских атаках прокомментировали наши дипломаты

В посольстве России в США назвали попытки американских журналистов повесить на нас вину за кибератаки безосновательными. Соответствующее заявление появилось на странице МИД РФ в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что подобная тактика идет вразрез с принципами нашей страны относительно внешней политики. Кроме того, американцам напомнили неудобный факт – Вашингтон наплевал на все предложения Москвы. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил разработать комплекс мер, чтобы наладить диалог между двумя странами в сфере международной информационной безопасности.



Однако США эту инициативу проигнорировали. Москва не получила ответа и по другим предложениям относительно выстраивания конструктивных отношений.

Напомним, в кибератаках на минфин США Россию обвинили американские СМИ. Как сообщила The Washington Post, хакеры были якобы связаны с российской разведкой.

Тем временем аналитики продолжают делать прогнозы об отношениях Москвы и Вашингтона после смены власти в Штатах. Ранее эксперты не исключили, что нас ждут новые "адские" санкции. Судя по всему, американцы пока не настроены налаживать диалог.