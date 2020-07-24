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Написавшие об отставке Набиуллиной были атакованы
24 июля 2020, 05:05 • 110 • Политика
Написавшие об отставке Набиуллиной были атакованы. Редакция "Октагона" сообщила, что их сайт подвергся Ddos-атакам. Это произошло после публикации материала, посвящённого главе Центробанка. И, как намекает издание, это, скорее всего, не является совпадением.
Редакция издания "Октагон" заявила на своём канале в Telegram, что их сайт подвергся Ddos-атакам. Это произошло после публикации материала, посвящённого главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
В статье журналисты со ссылкой на собственные источники в администрации президента сообщили о возможных заменах в российской "команде управленцев". Предполагалось, что крупные отставки после ухода правительства во главе с Дмитрием Медведевым в ближайшее время не прекратятся.
По их данным, следующей может стать как раз Набиуллина. Согласно информации издания, за увольнение руководительницы регулятора выступает премьер-министр Михаил Мишустин. Его основная претензия к ней заключается в том, что российская финансовая система всё ещё остаётся уязвимой и неконкурентоспособной.
Редакция подчеркнула, что изданию до этого нечасто приходилось сталкиваться с Ddos-атаками. Так же нечасто, как и выпускать материалы, посвящённые Набиуллиной.
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