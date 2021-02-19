Наперекор ВОЗ: Профессор привёл более 600 аргументов "лабораторного происхождения" коронавируса

Немецкий физик, профессор Роланд Визендангер пошёл наперекор ВОЗ. Он не согласился с результатами проведённого специалистами организации расследования и привёл более 600 аргументов "лабораторного происхождения" коронавируса.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили Китай и провели тщательное расследование. По его итогам был опубликован отчёт. В нём чётко прописано происхождение вируса SARS-CoV-2. Он перешёл от летучих мышей к человеку через некоего промежуточного носителя, идентифицировать который не удалось.

Визендангер пошёл наперекор ВОЗ. С января по декабрь 2020 года он изучал академическую литературу, всевозможные публикации в средствах массовой информации, анализировал и сопоставлял данные, а также общался с зарубежными учёными. В результате была сформирована гипотеза, в которой профессор, по его собственному заявлению, уверен на 99,9%.

Немецкий физик утверждает, что происхождение коронавируса, вызвавшего пандемию, лабораторное. Он приводит более 600 аргументов.

По мнению Визендангера, теория передачи коронавируса от летучих мышей к человеку не имеет прочной научной основы, так как промежуточный хозяин более чем за год изучения так и не был выявлен. Учёный сравнивает с предыдущими эпидемиями (SARS и MERS), когда данные о передаче патогенов выявлялись гораздо быстрее.

Ещё одна подозрительная деталь - уж слишком хорошо SARS-CoV-2 связывается с клетками человека, считает физик. Он говорит о некоторых свойствах шипового белка и специальных сегментах связывания, которые не выявлялись у других коронавирусов ранее.

В своей работе, опубликованной на платформе Researchgate, профессор напоминает об одной из крупнейших в мире коллекций патогенов летучих мышей, которая хранилась в Институте вирусологии Уханя. Причём часть образцов получены от животных из южных провинций Китая. Автор исследования сильно сомневается, что летучие мыши смогли преодолеть расстояние почти в две тысячи километров, а потом вдруг спровоцировать серьёзнейшую вспышку в непосредственной близости от института вирусологии.

В самом институте годами велись генетические эксперименты с коронавирусами, нацеленные на повышение заразности и летальности, а также наблюдались недоработки в области безопасности. Визендангер говорит, что этим двум фактам имеется множество официальных документальных подтверждений.

Работа Роланда Визендангера не может претендовать на статус научной. Она относится скорее к категории домыслов и гипотез, что отметили учёные Гамбургского университета и ряд других представителей научного сообщества.