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Наперекор Трампу: Германия останется в проекте «Северный поток - 2»

18 августа 2018, 17:39  •  99 • Политика
Глава Социал-демократической партии Андреа Налес заявила о том, что Германия не может отказаться от договоренностей с Россией по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2», несмотря на позицию США.
Страсти вокруг строительства газопровода «Северный поток - 2» продолжают бушевать. Президент США Дональд Трамп выступает категорически против него и даже раскритиковал Германию за траты, назвав ее «заложницей России». Но в ФРГ твердо намерены отстаивать свои позиции наперекор мнению, звучащему из Белого дома.
Глава Социал-демократической партии Андреа Налес в интервью медагруппе Funke подчеркнула, что Германия не может себе позволить отказаться от выгодного энергетического проекта из-за того, что это кому-то в Вашингтоне не нравится.
При этом она подчеркнула безосновательность заявления Трампа о том, что страна стала «заложницей», напомнив, что энергию ФРГ получает не только из России, но и из других стран. По ее мнению, новый газопровод не сделает Германию зависимой от российских поставок.
«Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться», - цитирует Налес РИА Новости.

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