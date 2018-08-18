Наперекор Трампу: Германия останется в проекте «Северный поток - 2»

Глава Социал-демократической партии Андреа Налес заявила о том, что Германия не может отказаться от договоренностей с Россией по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2», несмотря на позицию США.

Страсти вокруг строительства газопровода «Северный поток - 2» продолжают бушевать. Президент США Дональд Трамп выступает категорически против него и даже раскритиковал Германию за траты, назвав ее «заложницей России». Но в ФРГ твердо намерены отстаивать свои позиции наперекор мнению, звучащему из Белого дома.

Глава Социал-демократической партии Андреа Налес в интервью медагруппе Funke подчеркнула, что Германия не может себе позволить отказаться от выгодного энергетического проекта из-за того, что это кому-то в Вашингтоне не нравится.

При этом она подчеркнула безосновательность заявления Трампа о том, что страна стала «заложницей», напомнив, что энергию ФРГ получает не только из России, но и из других стран. По ее мнению, новый газопровод не сделает Германию зависимой от российских поставок.

«Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться», - цитирует Налес РИА Новости.