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Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем США опомнятся
11 августа 2020, 02:30 • 24 • Политика
"Северный поток - 2" может успеть раньше новых санкций США, несмотря на все задержки, считают американские эксперты. "Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства", - заявил управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners.
Даже несмотря на все текущие задержки, Россия может успеть достроить газопровод "Северный поток - 2" раньше, чем в США примут новые санкции против него. Такого мнения придерживаются американские эксперты, пишет журнал The Foreign Policy.
Издание приводит мнение управляющего директора консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевина Бука. Тот отмечает, что российское судно "Академик Черский", даже если будет работать в одиночку, сможет проложить оставшийся участок трубопровода в течение 110 дней. А оборонительный бюджет США, в котором, помимо прочего, прописаны санкции против "Северного потока - 2", примут не раньше декабря. То есть самое ранее - через 112 дней.
Напомним, что власти США хотят обложить санкциями судовладельцев всех видов судов, которые участвуют в проекте. Кроме того, под ударом, в случае принятия санкций, окажутся страховые компании и порты, а также компании, занимающиеся испытанием газопроводов и их сертификацией.
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