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Напечатали четыре российских экономики: США помогут себе $6 трлн

25 марта 2020, 23:35  •  85 • В мире
Около шести триллионов долларов будет составлять размер финансовой помощи в Соединённых Штатах. Эти деньги направят на борьбу с пандемией коронавируса. Получается, что США напечатали сумму денег, сравнимую с четырьмя российскими экономиками.
"Общий размер финансовой помощи в США в связи с пандемией коронавируса составит около шести триллионов долларов, заявил советник Трампа (это четыре российские экономики)", - написало РИА "Новости".
Агентство сослалось на информацию, предоставленную советником президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу. Он пояснил, что треть суммы будет направлено на прямую помощь. Около четырёх триллионов появятся за счёт кредитов Федеральной резервной службы США.
Кудлоу добавил, что настолько весомого пакета финансовой помощи в истории страны ещё не было. Он пообещал: деньги получат как наличными, так и в виде кредитов индивидуальные предприниматели, а также семьи и безработные граждане.
Советник американского президента добавил, что впереди несколько тяжёлых недель, но предупредил: "Это не должно быть на годы".
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