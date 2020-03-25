Напечатали четыре российских экономики: США помогут себе $6 трлн

"Общий размер финансовой помощи в США в связи с пандемией коронавируса составит около шести триллионов долларов, заявил советник Трампа (это четыре российские экономики)", - написало РИА "Новости".

Агентство сослалось на информацию, предоставленную советником президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу. Он пояснил, что треть суммы будет направлено на прямую помощь. Около четырёх триллионов появятся за счёт кредитов Федеральной резервной службы США.

Кудлоу добавил, что настолько весомого пакета финансовой помощи в истории страны ещё не было. Он пообещал: деньги получат как наличными, так и в виде кредитов индивидуальные предприниматели, а также семьи и безработные граждане.

Советник американского президента добавил, что впереди несколько тяжёлых недель, но предупредил: "Это не должно быть на годы".