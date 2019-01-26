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Напавший на Скабееву украинский депутат назвал себя "дипломатичным" и "собирающим волю в кулак"

26 января 2019, 02:54  •  100 • Политика
Депутат Верховной рады и представитель Украины в ПАСЕ Борислав Берёза недавно попал в фокус общественного внимания после того, как напал на российскую тележурналистку Ольгу Скабееву. Сейчас, комментируя своё недавнее выступление в залах ассамблеи, парламентарий назвал своё поведение сдержанным и "дипломатичным", а самого себя - "собирающим волю в кулак".
Согласно Берёзе он был гораздо более эмоциональным человеком, когда 4 года назад начал работать в ПАСЕ. Тогда он якобы полагал, что "все европейцы - друзья Украины". Теперь он на собственном опыте убедился, что это не так.
Для примера Берёза привёл недавнее выступление в ПАСЕ делегата от Словакии. Тот, утверждает депутат Рады, "использовал весь набор штампов из путинской пропаганды".
Тем не менее, настаивает Берёза, ему удалось победить словацкого представителя в ходе парламентской дискуссии. "Лоббист" Кремля был повержден.
"...я поменялся и многому научился. Стал более дипломатичен и теперь значительно меньше поддаюсь эмоциям", - написал депутат Рады и делегат ПАСЕ.
Однако к этому он добавил, что когда в сессионном зале кто-то "врёт" про его страну, то ему ничего не остаётся, кроме как сдерживать себя.
"...ты собираешь всю свою волю в кулак и произносишь в ответ максимально дипломатичный текст, хотя внутри тебя всё клокочет", - отметил Берёза.

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