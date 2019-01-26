|
Напавший на Скабееву украинский депутат назвал себя "дипломатичным" и "собирающим волю в кулак"
26 января 2019, 02:54 • 100 • Политика
Депутат Верховной рады и представитель Украины в ПАСЕ Борислав Берёза недавно попал в фокус общественного внимания после того, как напал на российскую тележурналистку Ольгу Скабееву. Сейчас, комментируя своё недавнее выступление в залах ассамблеи, парламентарий назвал своё поведение сдержанным и "дипломатичным", а самого себя - "собирающим волю в кулак".
Согласно Берёзе он был гораздо более эмоциональным человеком, когда 4 года назад начал работать в ПАСЕ. Тогда он якобы полагал, что "все европейцы - друзья Украины". Теперь он на собственном опыте убедился, что это не так.
Для примера Берёза привёл недавнее выступление в ПАСЕ делегата от Словакии. Тот, утверждает депутат Рады, "использовал весь набор штампов из путинской пропаганды".
Тем не менее, настаивает Берёза, ему удалось победить словацкого представителя в ходе парламентской дискуссии. "Лоббист" Кремля был повержден.
"...я поменялся и многому научился. Стал более дипломатичен и теперь значительно меньше поддаюсь эмоциям", - написал депутат Рады и делегат ПАСЕ.
Однако к этому он добавил, что когда в сессионном зале кто-то "врёт" про его страну, то ему ничего не остаётся, кроме как сдерживать себя.
"...ты собираешь всю свою волю в кулак и произносишь в ответ максимально дипломатичный текст, хотя внутри тебя всё клокочет", - отметил Берёза.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
100
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2019, 16:39
|
19 января 2019, 17:54
|
19 января 2019, 16:24
|
24 января 2019, 17:39
|
21 января 2019, 19:39
|
19 января 2019, 19:39
|
22 января 2019, 20:54