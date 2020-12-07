Напавшие с Украины были полностью экипированы: Раскрыт арсенал участников прорыва границы России

Застреленный участник нападения на российских пограничников в Белгородской области имел при себе прибор ночного видения, рацию и автомат. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

Речь идёт о попытке прорыва российской границы со стороны Украины, которая произошла на прошлой неделе. В ней принимали участие трое неизвестных с оружием. В результате завязавшегося боя с пограничниками один из нападавших был ликвидирован, оставшиеся двое скрылись.

Обыск погибшего нарушителя показал, что при себе у него были автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения. Это намекает на то, что трое нарушителей всё-таки не были контрабандистами.

Все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, что украинская сторона отрицает, что ей что-либо известно о произошедшем. В Киеве заявили, что украинские пограничники ничего не видели и не слышали.