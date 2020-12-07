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Напавшие с Украины были полностью экипированы: Раскрыт арсенал участников прорыва границы России

07 декабря 2020, 19:50  •  345 • Политика
СК возбудил дело после нападения на российских пограничников в Белгородской области, которые пришли со стороны Украины. У одного из участников прорыва при себе были автомат, рация и прибор ночного видения.
Застреленный участник нападения на российских пограничников в Белгородской области имел при себе прибор ночного видения, рацию и автомат. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.
Речь идёт о попытке прорыва российской границы со стороны Украины, которая произошла на прошлой неделе. В ней принимали участие трое неизвестных с оружием. В результате завязавшегося боя с пограничниками один из нападавших был ликвидирован, оставшиеся двое скрылись.
Обыск погибшего нарушителя показал, что при себе у него были автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения. Это намекает на то, что трое нарушителей всё-таки не были контрабандистами.
Все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, что украинская сторона отрицает, что ей что-либо известно о произошедшем. В Киеве заявили, что украинские пограничники ничего не видели и не слышали.

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