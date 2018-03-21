Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый выход: в Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор
Норвежцы разглядели "агрессию России" на границах, чтобы угодить США
Иностранные наблюдатели попали в "Миротворец" после визита в Крым на выборы
“Стучались, но нам не открыли”: WADA якобы не пускают в антидопинговую лаборатор...
Главная / Политика

Напавшей в Совфеде на Мединского матери Собчак отключили микрофон

21 марта 2018, 16:09  •  107 • Политика
Людмила Нарусова припомнила главе Минкультуры фальшивую диссертацию.
Вдова экс-мэра Санкт-Петербурга, сенатор Людмила Нарусова в ходе правительственного часа в Совете Федерации подвергла критике министра культуры Владимира Мединского. Поводом стала его злосчастная диссертация.
По словам Нарусовой, она говорила с коллективом историков РАН, где училась в аспирантуре. История с диссертацией Мединского является "совершенно недостойной" и "не укладывается в понятия нравственности", заявила она.
"Потому что когда ученый совет специалистов вас отклонил, вы тем не менее пошли в другой совет", - сказала сенатор, после чего ее микрофон был выключен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

107
Источник
Похожие новости
20 марта 2018, 23:54
Все идет не по плану: Трамп заявил, что гонка вооружений выходит из-под контроля
20 марта 2018, 21:54
Самолет с высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел в Москву
21 марта 2018, 03:09
American Conservative: Перед началом новой холодной войны из-за Скрипаля - подумайте немного головой

Загрузка...
21 марта 2018, 03:09
"У Путина уже есть план атаки" - американцев готовят к войне с Россией
20 марта 2018, 20:39
Донецк вызывает военного преступника Порошенко в суд
20 марта 2018, 17:24
Послание из Брюсселя: Юнкер поздравил президента Путина с победой на выборах-2018
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
21 марта 2018, 06:24
«Минск наш!» Как зелёные человечки Беларусь оккупировали
21 марта 2018, 03:09
Россия - сверхдержава с ядерным оружием: Госдеп объяснил звонок Трампа Путину
21 марта 2018, 03:09
Госдеп открыто пригрозил строителям "Северного потока - 2"
21 марта 2018, 09:24
«О последствиях никто не думает»: как выборы президента России раскололи украинскую п...
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 04:09
Россия объяснила, чем аукнется высылка российских дипломатов для Британии
16 марта 2018, 09:24
Удачи тебе, мать Тереза, «Правь, Британия!»
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
16 марта 2018, 00:54
Страх, бессилие и ярость: США и их союзники произвели еще один холостой залп против России
15 марта 2018, 10:39
Ракетный пузырь Генштаба России
19 марта 2018, 21:54
СМИ: Проиграв спор, Песков в отличие от Грудинина сбрил усы
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.