Напавшей в Совфеде на Мединского матери Собчак отключили микрофон

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Людмила Нарусова припомнила главе Минкультуры фальшивую диссертацию.

Вдова экс-мэра Санкт-Петербурга, сенатор Людмила Нарусова в ходе правительственного часа в Совете Федерации подвергла критике министра культуры Владимира Мединского. Поводом стала его злосчастная диссертация.

По словам Нарусовой, она говорила с коллективом историков РАН, где училась в аспирантуре. История с диссертацией Мединского является "совершенно недостойной" и "не укладывается в понятия нравственности", заявила она.

"Потому что когда ученый совет специалистов вас отклонил, вы тем не менее пошли в другой совет", - сказала сенатор, после чего ее микрофон был выключен.