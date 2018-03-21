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Напавшей в Совфеде на Мединского матери Собчак отключили микрофон
21 марта 2018, 16:09 • 107 • Политика
Людмила Нарусова припомнила главе Минкультуры фальшивую диссертацию.
Вдова экс-мэра Санкт-Петербурга, сенатор Людмила Нарусова в ходе правительственного часа в Совете Федерации подвергла критике министра культуры Владимира Мединского. Поводом стала его злосчастная диссертация.
По словам Нарусовой, она говорила с коллективом историков РАН, где училась в аспирантуре. История с диссертацией Мединского является "совершенно недостойной" и "не укладывается в понятия нравственности", заявила она.
"Потому что когда ученый совет специалистов вас отклонил, вы тем не менее пошли в другой совет", - сказала сенатор, после чего ее микрофон был выключен.
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