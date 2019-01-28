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Напали на тюрьму и убили охрану: Спецслужбы США в Афганистане вызволили из заключения около 40 главарей ИГ - СМИ
28 января 2019, 16:39 • 263 • В мире
Американские спецслужбы вызволили из афганской тюрьмы, расположенной в провинции Багдис, которую контролирует "Талибан", группу главарей "Исламского государства"*. Как сообщают иранские СМИ, военнослужащие США "напали на тюрьму и убили охрану".
Иранское агентство Tashim сообщило о "тайной операции спецслужб США", проведенной в афганской провинции Багдис, контролируемой боевиками движения "Талибан".
По данным издания, две недели назад американские военные вызволили из местной тюрьмы примерно четыре десятка главарей "Исламского государства". Перебив тюремную охрану, американцы помогли радикалам совершить побег из заключения. Позднее все беглецы были подобраны вертолетами.
Для чего были выпущены из тюрьмы террористы, остается только гадать. Однако достоверность информации подтвердил заместитель главы областного совета провинции Багдис Абдулла Афзали.
Об этом со ссылкой на иранский источник сообщает РИА Новости.
* Террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда РФ.
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