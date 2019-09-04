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Напал сзади - и головой в пол: Зеленского призвали приструнить секретаря-"разбойника"

04 сентября 2019, 00:39  •  124 • В мире
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал разбойником, напал на общественного активиста Игоря Петровскиса. По словам пострадавшего, на него напали сзади и ударили головой об пол. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений. Петровскис попросил взять расследование на контроль президента страны.
В Бориспольском горсовете царят нешуточные страсти: секретарь горсовета Ярослав Годунок, который "прославился" ранее стычкой с президентом Украины Владимиром Зеленским, устроил потасовку с общественным активистом Игорем Петровскисом.
По словам пострадавшего, 29 августа в здании горсовета на него напали сзади и ударили головой об пол. В то же время сам Годунок утверждает, что против него была устроена провокация, а активист всего лишь получил "лёгкую мужскую пощёчину".
Момент потасовки засняли камеры наблюдения, установленные в здании.
Однако Петровскис попросил взять расследование на контроль президента страны. Сообщается, что по факту случившегося в региональном горсовете уже возбуждено уголовное дело.
Напомним, что украинец Ярослав Годунок оказался в центре внимания местной общественности после того, как Зеленский выгнал его с совещания Бориспольского горсовета и назвал "разбойником". Чиновник в ответ назвал президента "дебилом и хамом" и пообещал подать в суд иск о защите чести, но передумал, напоминает "КП".

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