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Напал на прогулке: Свидетелем расправы над белорусским дипломатом в Анкаре оказался его сын

25 июля 2019, 03:09  •  57 • В мире
Свидетелем расправы над белорусским дипломатом Александром Поганшевым в Анкаре оказался его сын. С ним дипломат был на прогулке в парке, когда на них напал отставной военный.
Поганшев с сыном прогуливались в парке Дикмен. При этом на пути родственников оказался некий вооружённый человек, по предварительным данным - отставной военный.
Он открыл огонь из огнестрельного оружия по белорусскому дипломату. Как передаёт РИА Новости, в Поганшева попали 4 пули. Мужчина вместе с сыном пытались сбежать от стрелка. Сейчас Поганшев в клинике, в тяжёлом состоянии. Его сын не пострадал.
По данным агентства, произошедшее - результат некоего бытового конфликта. Политической подоплёки в случившемся нет, отметил губернатор Анкары Васип Шахин. Ранее высказывалась версия, что стрелок - психически нездоровый человек. Отмечается, что после расстрела дипломата он вернулся домой и совершил суицид.

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