Напал на прогулке: Свидетелем расправы над белорусским дипломатом в Анкаре оказался его сын

Поганшев с сыном прогуливались в парке Дикмен. При этом на пути родственников оказался некий вооружённый человек, по предварительным данным - отставной военный.

Он открыл огонь из огнестрельного оружия по белорусскому дипломату. Как передаёт РИА Новости, в Поганшева попали 4 пули. Мужчина вместе с сыном пытались сбежать от стрелка. Сейчас Поганшев в клинике, в тяжёлом состоянии. Его сын не пострадал.

По данным агентства, произошедшее - результат некоего бытового конфликта. Политической подоплёки в случившемся нет, отметил губернатор Анкары Васип Шахин. Ранее высказывалась версия, что стрелок - психически нездоровый человек. Отмечается, что после расстрела дипломата он вернулся домой и совершил суицид.