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Нападки СНБО на "Харьковские соглашения" раскритиковали на Украине

12 марта 2021, 13:55  •  103 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Помимо вопроса о Черноморском флоте, в документе было еще много пунктов
Киев не денонсировал "Харьковские соглашения" между Украиной и Россией даже во времена президента Петра Порошенко, документ действует и сейчас. При этом ратифицировавшим его украинским нардепам вдруг пригрозили уголовным преследованием за госизмену. Столь нелогичные действия Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной не выдерживает критики.
На то, что спецслужбам Украины поручено найти основания для уголовного преследования депутатов Верховной рады, одобрившим в 2010 г. Соглашение о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму ( так называемые "Харьковские соглашения"), действие которого не отменено по сей день, обратил внимание бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов.
"Дико извиняюсь, а почему на СНБО не рассмотрен вопрос инициирования денонсации Харьковских соглашений? Кто там по этому вопросу должен быть субъектом законодательной инициативы?",
– написал Портнов в телеграм.
Причем позиция СНБО создает опасный прецедент. Получается, что украинские законодатели не защищены от преследования за свою парламентскую деятельность после смены власти в стране, отметил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский
"Коллеги-парламентарии, а как там иммунитет народного депутата за его политическую позицию, а? Сколько там из вас за открытие рынка земли голосовало? Глядишь, завтра это окажется изменой Родине",
– приводит слова Бужанского "Укрина.ру".
При этом сами обвинения, озвученные накануне секретарем СНБО Алексеем Даниловым, не выдерживают никакой критики. По его словам, Харьковские соглашения привели к тому, что Россия в 2014 г. получила Крым. Однако стоит открыть документ, как сразу становится понятно: и без этого договора Черноморский флот РФ мог базироваться на полуострове до 2017 года. Это во-первых.
Во-вторых, соглашение от 2010 г. было комплексным. Оно предусматривало скидку в 30% на российский газ для Украины, вложение РФ в ряд промышленных проектов на территории Незалежной и даже совместное строительство моста через Керченский пролив, с которым позже РФ справилась самостоятельно.
Впрочем, понятно, почему эти моменты в СНБО не стали брать в расчет. На Украине сейчас идет открытая кампания против всего российского: против нардепов, призывающих вести диалог с РФ по гуманитарным и экономическим вопросам, против телеканалов, в эфире которых Москву не только ругают, даже против вакцины от коронавируса. Возможно, дело о Харьковских соглашениях и не получит юридической развязки, но антироссийский фон оно поддержит.
Ранее Киев обнародовал стратегию по возвращению Крыма, и призвал иностранных партнеров ее поддержать. В Москве уже предупредили, что будут расценивать это как угрозу территориальной целостности РФ.

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