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Нападки на Россию как основа политики "младоевропейцев": Эксперт о конфликте в ПАСЕ

28 января 2020, 03:09  •  39 • Политика
Сотрудник ИМЭМО РАН Константин Воронов прокомментировал новый конфликт в ПАСЕ, указав на то, что нападки на Россию стали основой политики так называемых младоевропейцев.
Попытка ограничить полномочия делегации России в ПАСЕ связана с двумя тенденциям, за которыми стоят "Старая Европа" и так называемые младоевропейцы. Об этом rueconomics.ru заявил заведующий сектором региональных проблем отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.
Ранее стало известно о том, что на открытии зимней сессии ПАСЕ представитель Литвы Эмануэлис Зингерис потребовал ограничить полномочия российской делегации, обвинив Москву в несоблюдении решений ЕСПЧ. Инициативу поддержали около 30 парламентариев.
Как отмечает Воронов, страны Восточной Европы сейчас зарабатывают политические очки, сделав антироссийские выпады основой своей внешней стратегии и игнорируя издержки. Это и есть "младоевропейцы"-конъюнктурщики.
Но не стоит забывать и о позиции "Старой Европы", которая заинтересована в решении долгосрочных задач. Чего нельзя добиться без взаимодействия с Москвой.
Совет Европы является более широким межгосударственным объединением, чем ЕС. Но без Москвы организация утрачивает всякий смысл.
Интересно и то, что "староевропейцы" превышают по уровню экономического развития и значительно обходят "младоевропейцев".
"Перед нами устойчивый тренд наших старых друзей по социалистическому лагерю и бывших соседей по СССР. Можно сказать, что это экзистенциональная составляющая политического курса данных государств", - добавил эксперт, прогнозируя продолжение атак на РФ.

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