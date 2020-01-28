Нападки на Россию как основа политики "младоевропейцев": Эксперт о конфликте в ПАСЕ

Попытка ограничить полномочия делегации России в ПАСЕ связана с двумя тенденциям, за которыми стоят "Старая Европа" и так называемые младоевропейцы. Об этом rueconomics.ru заявил заведующий сектором региональных проблем отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

Ранее стало известно о том, что на открытии зимней сессии ПАСЕ представитель Литвы Эмануэлис Зингерис потребовал ограничить полномочия российской делегации, обвинив Москву в несоблюдении решений ЕСПЧ. Инициативу поддержали около 30 парламентариев.

Как отмечает Воронов, страны Восточной Европы сейчас зарабатывают политические очки, сделав антироссийские выпады основой своей внешней стратегии и игнорируя издержки. Это и есть "младоевропейцы"-конъюнктурщики.

Но не стоит забывать и о позиции "Старой Европы", которая заинтересована в решении долгосрочных задач. Чего нельзя добиться без взаимодействия с Москвой.

Совет Европы является более широким межгосударственным объединением, чем ЕС. Но без Москвы организация утрачивает всякий смысл.

Интересно и то, что "староевропейцы" превышают по уровню экономического развития и значительно обходят "младоевропейцев".

"Перед нами устойчивый тренд наших старых друзей по социалистическому лагерю и бывших соседей по СССР. Можно сказать, что это экзистенциональная составляющая политического курса данных государств", - добавил эксперт, прогнозируя продолжение атак на РФ.