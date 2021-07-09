Нападки на Россию идут уже лет 100: Шахназаров о провокации на заседании ПА ОБСЕ

Делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента ассамблеи. "Нападки на Россию мы наблюдаем на протяжении последних 100 лет", - прокомментировал кинорежиссёр Карен Шахназаров.

Русская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции против России. Ситуацию прокомментировали кинорежиссёр Карен Шахназаров и правозащитница Мария Бутина.

Прежде всего Шахназаров отметил, что нападки на Россию длятся по меньшей мере лет 100. Это и санкции, и попытки переворота, и Великая Отечественная война.

Я не знаю ни одной страны, с кем бы воевали сто лет. Это выглядит как абсолютно иррациональный и бессмысленный план "задушить",

- заявил Карен Шахназаров.

Он добавил, что особенно его в этом плане удивляет и раздражает позиция стран Прибалтики.

В свою очередь правозащитница Мария Бутина отметила, что Западу постоянно нужен внешний враг. Потому что иначе система не работает. В подтверждение этому она привела слова одного из сотрудников американской разведки. После распада СССР он был в полной растерянности, так как после стольких лет борьбы с Советским Союзом в руководстве США никто не знал, что делать дальше.

Коллективный Запад должен объединяться против "общей угрозы". По-другому эта система совершенно не работает,

- цитирует Nation News слова Марии Бутиной.