Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афгани...
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
Главная / Политика

Нападки на Россию идут уже лет 100: Шахназаров о провокации на заседании ПА ОБСЕ

09 июля 2021, 00:45  •  81 • Политика
Делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента ассамблеи. "Нападки на Россию мы наблюдаем на протяжении последних 100 лет", - прокомментировал кинорежиссёр Карен Шахназаров.
Русская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции против России. Ситуацию прокомментировали кинорежиссёр Карен Шахназаров и правозащитница Мария Бутина.
Прежде всего Шахназаров отметил, что нападки на Россию длятся по меньшей мере лет 100. Это и санкции, и попытки переворота, и Великая Отечественная война.
Я не знаю ни одной страны, с кем бы воевали сто лет. Это выглядит как абсолютно иррациональный и бессмысленный план "задушить",
- заявил Карен Шахназаров.
Он добавил, что особенно его в этом плане удивляет и раздражает позиция стран Прибалтики.
В свою очередь правозащитница Мария Бутина отметила, что Западу постоянно нужен внешний враг. Потому что иначе система не работает. В подтверждение этому она привела слова одного из сотрудников американской разведки. После распада СССР он был в полной растерянности, так как после стольких лет борьбы с Советским Союзом в руководстве США никто не знал, что делать дальше.
Коллективный Запад должен объединяться против "общей угрозы". По-другому эта система совершенно не работает,
- цитирует Nation News слова Марии Бутиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






81
Источник
Похожие новости
08 июля 2021, 21:05
Украина нацелилась на сына Лукашенко
08 июля 2021, 19:15
Фонд Гейтса сбросил маски: "Готовы спонсировать, берите - отрабатывайте"
08 июля 2021, 22:55
Австрийцы "раскусили" русских. Новая стратегия России может вызвать панику на Западе
08 июля 2021, 21:05
TikTok запретил BLM. Главный "бренд" американских погромщиков записали в "язык вражды"
08 июля 2021, 21:05
"Боремся с коммунизмом, боремся...": В Сети подняли на смех "китайскую идею" Украины
08 июля 2021, 22:55
Стадия отрицания. Премьер Украины заявил, что "Северный поток - 2" никогда не достроят
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2021, 22:55
Австрийцы "раскусили" русских. Новая стратегия России может вызвать панику ...
08 июля 2021, 22:55
Стадия отрицания. Премьер Украины заявил, что "Северный поток - 2" никогда ...
09 июля 2021, 00:40
«Борьба за деньги и влияние»: почему Франция призвала ЕС не признавать российскую и к...
09 июля 2021, 00:45
RAND – размышления о том, как воевать с Россией
08 июля 2021, 23:45
Чартерное разрешение: Путин отменил указ о запрете полётов на курорты Египта
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
08 июля 2021, 07:20
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинили во всём президента
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
04 июля 2021, 16:15
Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины
02 июля 2021, 20:15
"Полная победа": В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск "Северного потока - 2" - аналитики
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.