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Нападки на Россию идут уже лет 100: Шахназаров о провокации на заседании ПА ОБСЕ
09 июля 2021, 00:45 • 81 • Политика
Делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента ассамблеи. "Нападки на Россию мы наблюдаем на протяжении последних 100 лет", - прокомментировал кинорежиссёр Карен Шахназаров.
Русская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции против России. Ситуацию прокомментировали кинорежиссёр Карен Шахназаров и правозащитница Мария Бутина.
Прежде всего Шахназаров отметил, что нападки на Россию длятся по меньшей мере лет 100. Это и санкции, и попытки переворота, и Великая Отечественная война.
- заявил Карен Шахназаров.
Он добавил, что особенно его в этом плане удивляет и раздражает позиция стран Прибалтики.
В свою очередь правозащитница Мария Бутина отметила, что Западу постоянно нужен внешний враг. Потому что иначе система не работает. В подтверждение этому она привела слова одного из сотрудников американской разведки. После распада СССР он был в полной растерянности, так как после стольких лет борьбы с Советским Союзом в руководстве США никто не знал, что делать дальше.
- цитирует Nation News слова Марии Бутиной.
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