Нападки на Россию чреваты сломом привычной системы доминирования Запада

«Вот он ударил – раз, два, три, и сам лишился сил, мне руку поднял рефери, которой я не бил». Это спел Владимир Высоцкий полвека назад, и это мы наблюдаем сегодня. Запад целится в нас, а попадает в себя. И проигрывает – пока по очкам. А в недалёкой перспективе может и вовсе загнуться.

Гитлеру было проще противостоять России, чем Байдену. Народ в рейхе ездил на общественном транспорте, и рост цен на бензин его, в общем, не так волновал, как американцев. Но Америка – страна автомобилей. И хотя доля российских поставок нефти в США сравнительно невелика (порядка 8%), в последние дни бензин у них резко подорожал. И это, само собой, немедленно отразилось на всей экономике сверхдержавы – минтруд США сообщает, что по итогам февраля индекс потребительских цен вырос на 7,9%. Это наивысший показатель с января 1982 года. Тогда США переживали свой последний экономический кризис. Помимо бензина подорожали продукты питания (логистика за океаном завязана преимущественно на грузовой автотранспорт). И хотя Джен Псаки уверяет, что рост цен на бензин и энергоносители будет временным явлением, на самом деле не так-то всё просто. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс уже спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации США закупать энергоресурсы у России. А президент Байден напрямую связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций. И что теперь делать?! Семь долларов за галлон бензина – это очень серьёзный вызов американской стабильности. А ведь цена будет только расти.

Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс уже спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации США закупать энергоресурсы у России. А президент Байден напрямую связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций

«Курицу из борща грызть в одиночку слаще»

Большое, как известно, начинается с малого. Власти Техаса, в котором добывается треть американской нефти, задаются вопросом: с какой стати галлон бензина у них теперь стоит, как в буржуйской Калифорнии? Если бы Штат одинокой звезды был суверенной страной, он мог бы считаться 14-й экономикой мира. В Техасе об этом знают, и речи об отделении от США там ведутся давно (навскидку, ещё в 2009-м отделиться собрался тогдашний губернатор Рик Перри). В январе прошлого года в конгресс штата внесли законопроект о выходе из состава США и провозглашении независимой республики (в ответ на откровенно хамское решение Верховного суда по иску Техаса о законности президентских выборов в нескольких штатах – Байдена техасцы «не праздновали» с самого начала). А Байден в долгу не остался и распорядился не дотягивать до Техаса нефтепровод из Канады. Экономике штата, таким образом, был нанесён немалый ущерб. Далее обмен ударами продолжился: Байден запретил Техасу выдворять нелегалов из Мексики, а штат этому не подчинился. Мало того, из пыльных закромов Остина был извлечён оригинал закона о вхождении в состав США, и оказалось, что Техас – единственный штат, который может уйти по закону. Все штаты входили в союз без права сецессии, но Техас выспорил себе такое право. И сегодня вопрос о выходе вновь актуализировался.

Но это ещё полбеды. Выход Техаса – один только запуск процедуры такого выхода – спровоцирует цепную реакцию. Законность последних президентских выборов в Верховном суде США, напомним, оспаривали 19 штатов. И многим из них выгоднее выстраивать отношения не с Вашингтоном, а с Остином. Как там Бродский писал об Украине: «Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще, а курицу из борща грызть в одиночку слаще». Может, и не в одиночку (соседняя Калифорния тоже давно собиралась на выход), но, пожалуй, без Вашингтона. Между прочим, и с некоторыми другими штатами, как говорится, не всё так однозначно. После гражданской войны 60-х годов XIX века Аризона заново вошла в состав Соединённых Штатов только в 1912 году. И там сепаратистские настроения тоже имеют место – их подогревают экономисты, подсчитавшие, что независимая Аризона могла бы стать аналогом Норвегии (а это одна из богатейших стран Западной Европы).

Вернёмся, однако, в Техас. Принято считать, что в населении штата доминируют белые (70,4%). Но подвох в том, что к белым в Техасе причисляют и латиноамериканцев (отдельно считают чернокожих, азиатов и «коренные народы» – индейцев). А «латиносов» там – 37,6% населения, треть. И эта треть крайне недовольна неуёмными чернокожими с их Black Lives Matter. Того и гляди, до расовых столкновений дойдёт или вообще до расовой войны. А дальше – цепная реакция в других штатах. Угрозу не следует недооценивать. Кто бы мог подумать ещё несколько лет назад, что белым в Америке придётся становиться на колено и извиняться перед чернокожими, свергая с постаментов исторические памятники (и кому – самому Колумбу!). Но ведь и СССР разрушила, казалось бы, сущая чепуха – стали пропадать из продажи сигареты. Большое, как водится, начинается с малого.

Скрепы не той системы

Скрепы народов большой страны обычно куются победами. Победили фашизм, полетели в космос – вот вам и скрепы. По другую сторону Атлантики то же самое. Победили экономический кризис, разделались с «империей зла» – СССР. А какие скрепы у США сегодня? На двух последних президентских выборах одна половина страны выходит против другой, как в последний бой. Демократы и республиканцы больше не две стороны одной медали, они теперь злобные антагонисты. Пожалуй, не меньшие, чем коммунисты и национал-социалисты в Германии до установления в ней нацизма. Но если народ перестали цементировать и скреплять политики, могла бы вмешаться церковь, со всем её влиянием. Беда в том, что в США нет единой церкви, как, например, у нас. Там их великое множество, вплоть до легализованной «церкви сатаны». А католическая церковь, которую представляет нынешний президент США, себя полностью дискредитировала скандалами (от педофилии до гомосексуализма, не говоря уже о традиционном стяжательстве). Некому объединять народ сверхдержавы. Да и нечем – нет подходящей идеи, вокруг которой можно было бы объединиться. Чёрные против белых, демократы против республиканцев – все против всех.

Но когда в стране нет единства, возникают альтернативные центры силы. Примером тому недавний канадский протест водителей-дальнобойщиков. Целый месяц так называемый конвой свободы протестовал против введения вакцинных паспортов – до 18 тыс. грузовиков блокировали подъезды к канадской столице. Дошло до того, что премьер Трюдо, по сути, бежал из Оттавы. А протесты не усугубились лишь по причине отсутствия явных лидеров (Тамара Лич и Крис Барбер «обозначились» под самый конец действа) и единой программы действий – дальнобойщики просто не знали, что им делать дальше и кого слушать. Но освобождение судьёй под залог Тамары Лич 7 марта – на фоне запоздалой поддержки парламентариями программы закручивания гаек Трюдо – может придать противостоянию новую силу. Кстати, «конвой свободы» поддержал Дональд Трамп, а это сигнал для американских дальнобойщиков. Они же «рэднэки», простецкие белые работяги, базовый электорат Трампа. А ну как завтра то, что было в Оттаве, повторится и в Вашингтоне? Вот вам и «триггер», как говорят политологи – спусковой крючок. Надавишь на него ненароком – и каюк стране.

Европейская телега понеслась под откос

Можно было бы к месту припомнить и другие проблемы Америки – например, закредитованность её населения на фоне инфляции, но оставим это высоколобым экспертам. Поговорим о той части коллективного Запада, что с противоположной стороны Атлантики. Европа ведь тоже объявляет нам санкции – чуть ли не с большим ожесточением, чем Америка. Которую в последнее время – обратите внимание! – «посылают» не только зажиточные Россия с Саудовской Аравией, но даже полунищая Венесуэла. Обратите внимание, как настойчиво Лондон призывает Евросоюз «сильнее ударить по России», запретив импортировать её ископаемые ресурсы, особенно энергетические. И хотя в Брюсселе пока не спешат совершать экономическое самоубийство, отдельные члены ЕС, такие как Венгрия и Болгария, уже задумываются, а стоит ли связывать будущее с потенциальным самоубийцей? Болгарский премьер Кирилл Петков высказался откровеннее прочих: если против импорта газа и нефти из России станут вводить новые ограничения, его страна вый­дет из Евросоюза, ибо последствия для её экономики будут разрушительны. «У нас просто нет альтернативы, мы слишком зависимы». В тон Петкову высказался министр финансов Венгрии Михай Варга: «Расширение санкций против России представляет угрозу для форинта, мы на это не пойдём». На судне, похоже, бунт?!

Англичане заблаговременно соскочили с несущейся под откос европейской телеги и теперь могут раздавать советы Старому Свету в тон вашингтонским партнёрам, но что будет, если в Брюсселе решат этим советам последовать? София и Будапешт далеко не единственные недовольные. Накопившие огромные долги греки, испанцы и португальцы тоже не готовы тащить на себе бремя политических игрищ. Не в восторге от принуждения к единой позиции и итальянцы – тем более что у Рима традиционно особые отношения с Москвой, не такие, как у прочего Запада, ещё с советских времён. И если у Америки имеется экономический потенциал для того, чтобы вести холодную войну против России, то у Европы, даже у Старой, с этим швах. «Франция не так сильно зависит от российского газа, но если Россия свернёт его поставки, Европу будущей зимой ждут большие трудности» – Эммануэль Макрон, президент Франции. «Федеральное правительство ищет альтернативу российским энергетическим поставкам, но это не делается в одночасье» – Олаф Шольц, канцлер Германии. «Важно не совершить ошибку – необходимо, чтобы наши компании продолжали взаимодействовать с российской энергетикой» – Марк Рютте, премьер Нидерландов. Санкции санкциями, единство Запада и всё такое, но своя рубашка всё-таки ближе к телу.

Англичане заблаговременно соскочили с несущейся под откос европейской телеги и теперь могут раздавать советы Старому Свету в тон вашингтонским партнёрам, но что будет, если в Брюсселе решат этим советам последовать? Кстати, София и Будапешт далеко не единственные недовольные позицией Брюсселя

Иначе Европы коснутся те же процессы, что и Америки. Региональный сепаратизм – одна из таких проблем. Если в Риме откажутся от компромиссов с Москвой, такой компромисс готовы найти в Венеции. Республика Венето, между прочим, и без того в шаге от провозглашения независимости. И на Венето ревниво поглядывает промышленный Милан, где давно грезят отделиться от чуждого «деревенского» юга. Про испанские Каталонию и Страну Басков нет смысла даже упоминать – там достаточно одной искры. И как знать, кто быстрее навострит лыжи из Испании – слишком нищие баски или слишком зажиточные каталонцы. У Баварии давно собственный взгляд на мировые проблемы, и в Мюнхене отнюдь не настроены отказываться от российского газа, даже если Берлин решит выстрелить себе в ногу. Не факт, что нынешний кризис расколет надвое ту же Германию, но совершенно точно, что линия разлома между Баварией и другими германскими землями углубится.

Тайвань и Украина? Нате и подавитесь!

Пока Россия слабеет (хотя и не факт, что слабеет, а не наоборот, поживём – увидим), тратя ресурсы на принуждение Украины к добрососедским отношениям, а Европа с Америкой вводят санкции с двусмысленными последствиями и портят тем самым обедню самим себе, китайцы спокойно наблюдают. Долго они так не просидят – видя, сколь решительно действует Россия на Украине, велик соблазн попробовать точно так же с Тайванем, авось тоже выгорит. Тем более что у великого китайского народа копится недопонимание: и чего руководство КПК медлит, тогда как русские наплевали на весь мировой порядок и гнут свою линию, не оглядываясь на Запад? Тем не менее неподвижность Пекина пока приносит одни дивиденды: кризис помогает Китаю выбиться в экономические лидеры. А теперь, когда экспорт российских энергоресурсов диверсифицируют, Поднебесной и вовсе настанет лафа. На российские газ и нефть для китайцев – фиксированные цены. И не факт, что увеличение объёмов поставок эти цены не сделают ниже. Таким образом, Китай будет ещё быстрее накапливать потенциал, необходимый для превращения в доминирующую сверхдержаву. Вопрос лишь в том, как долго Россия будет оставаться миноритарным партнёром Китая, а не безмолвной снедью. А пока, на фоне самоограничений Европы с Америкой, китайский дракон вырывается вперёд.

Россия предлагает перевести расчёты за экспорт в рубли, Китай – в юани. Что выберут в итоге, пока неясно, зато ясно другое – доллар США при этом точно просядет, как и евро. Если Россия, Китай и Индия станут рассчитываться чем угодно, но только не долларами, мировому экономическому укладу придёт конец. И то, что при этом обрушится американская экономика, это лишь частность. Американцам сейчас сподручнее «подарить» китайцам Тайвань, как России – Украину. Нате, мол, подавитесь. Утоните в своих проблемах.

Мнимый предлог для холодной войны

Ох, не ко времени началось это усугубление конфронтации и напряжённости, не ко времени. А что, если вызовы, о которых давно предупреждают те же экологи, данность, а вовсе не выдумка? Скажем, глобальное потепление. Вроде бы и не ощущается, но специалистам виднее, а они убеждены: потепление наступает. Неотвратимо. В Мировом океане поднимается уровень воды, и затопленные города – только часть проблемы. Хуже с пресной водой. Её просто не станет – почти во всей Европе. Мировой пресноводный фонд – 3%, остальная вода – солёная. Непригодная к употреблению. А в России – 25% мировых запасов пресной воды. Европейцы, вы точно хотите с нами рассориться? Кстати, китайцам и в этом смысле будет проще – им до Байкала трубой подать. Да, а что там с ковидом? Победили уже? Повезло! А если вдруг снова – по новой? Намекают же, что эта пандемия не последняя? С ковидом мир справился, а с новой напастью – сможет? На фоне санкций, инфляции и прочего? Может, не время сейчас объявлять санкции друг дружке – из-за сомнительных химер холодной войны? Что-то подсказывает, что если Техас вдруг попрёт против Вашингтона, а Эдинбург против Лондона, Мюнхен – против Берлина, а Барселона против Мадрида (уже было недавно, кстати), – никто никаких санкций объявлять и не подумает. Так настолько ли важен украинский мнимый предлог для холодной войны? Может, ну его, а мы уж как-нибудь сами с Киевом разберёмся, подобно тому, как разобрался Мадрид с Барселоной? Или Лондон с Ольстером? Или как прямо сегодня (а так-то лет 10, не меньше) Анкара разбирается со своими юго-восточными курдскими провинциями?

Кстати