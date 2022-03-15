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Нападки на Россию чреваты сломом привычной системы доминирования Запада

15 марта 2022, 12:40  •  103 • Аналитика
«Вот он ударил – раз, два, три, и сам лишился сил, мне руку поднял рефери, которой я не бил». Это спел Владимир Высоцкий полвека назад, и это мы наблюдаем сегодня. Запад целится в нас, а попадает в себя. И проигрывает – пока по очкам. А в недалёкой перспективе может и вовсе загнуться.
Гитлеру было проще противостоять России, чем Байдену. Народ в рейхе ездил на общественном транспорте, и рост цен на бензин его, в общем, не так волновал, как американцев. Но Америка – страна автомобилей. И хотя доля российских поставок нефти в США сравнительно невелика (порядка 8%), в последние дни бензин у них резко подорожал. И это, само собой, немедленно отразилось на всей экономике сверхдержавы – минтруд США сообщает, что по итогам февраля индекс потребительских цен вырос на 7,9%. Это наивысший показатель с января 1982 года. Тогда США переживали свой последний экономический кризис. Помимо бензина подорожали продукты питания (логистика за океаном завязана преимущественно на грузовой автотранспорт). И хотя Джен Псаки уверяет, что рост цен на бензин и энергоносители будет временным явлением, на самом деле не так-то всё просто. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс уже спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации США закупать энергоресурсы у России. А президент Байден напрямую связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций. И что теперь делать?! Семь долларов за галлон бензина – это очень серьёзный вызов американской стабильности. А ведь цена будет только расти.

«Курицу из борща грызть в одиночку слаще»

Большое, как известно, начинается с малого. Власти Техаса, в котором добывается треть американской нефти, задаются вопросом: с какой стати галлон бензина у них теперь стоит, как в буржуйской Калифорнии? Если бы Штат одинокой звезды был суверенной страной, он мог бы считаться 14-й экономикой мира. В Техасе об этом знают, и речи об отделении от США там ведутся давно (навскидку, ещё в 2009-м отделиться собрался тогдашний губернатор Рик Перри). В январе прошлого года в конгресс штата внесли законопроект о выходе из состава США и провозглашении независимой республики (в ответ на откровенно хамское решение Верховного суда по иску Техаса о законности президентских выборов в нескольких штатах – Байдена техасцы «не праздновали» с самого начала). А Байден в долгу не остался и распорядился не дотягивать до Техаса нефтепровод из Канады. Экономике штата, таким образом, был нанесён немалый ущерб. Далее обмен ударами продолжился: Байден запретил Техасу выдворять нелегалов из Мексики, а штат этому не подчинился. Мало того, из пыльных закромов Остина был извлечён оригинал закона о вхождении в состав США, и оказалось, что Техас – единственный штат, который может уйти по закону. Все штаты входили в союз без права сецессии, но Техас выспорил себе такое право. И сегодня вопрос о выходе вновь актуализировался.
Но это ещё полбеды. Выход Техаса – один только запуск процедуры такого выхода – спровоцирует цепную реакцию. Законность последних президентских выборов в Верховном суде США, напомним, оспаривали 19 штатов. И многим из них выгоднее выстраивать отношения не с Вашингтоном, а с Остином. Как там Бродский писал об Украине: «Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще, а курицу из борща грызть в одиночку слаще». Может, и не в одиночку (соседняя Калифорния тоже давно собиралась на выход), но, пожалуй, без Вашингтона. Между прочим, и с некоторыми другими штатами, как говорится, не всё так однозначно. После гражданской войны 60-х годов XIX века Аризона заново вошла в состав Соединённых Штатов только в 1912 году. И там сепаратистские настроения тоже имеют место – их подогревают экономисты, подсчитавшие, что независимая Аризона могла бы стать аналогом Норвегии (а это одна из богатейших стран Западной Европы).
Вернёмся, однако, в Техас. Принято считать, что в населении штата доминируют белые (70,4%). Но подвох в том, что к белым в Техасе причисляют и латиноамериканцев (отдельно считают чернокожих, азиатов и «коренные народы» – индейцев). А «латиносов» там – 37,6% населения, треть. И эта треть крайне недовольна неуёмными чернокожими с их Black Lives Matter. Того и гляди, до расовых столкновений дойдёт или вообще до расовой войны. А дальше – цепная реакция в других штатах. Угрозу не следует недооценивать. Кто бы мог подумать ещё несколько лет назад, что белым в Америке придётся становиться на колено и извиняться перед чернокожими, свергая с постаментов исторические памятники (и кому – самому Колумбу!). Но ведь и СССР разрушила, казалось бы, сущая чепуха – стали пропадать из продажи сигареты. Большое, как водится, начинается с малого.

Скрепы не той системы

Скрепы народов большой страны обычно куются победами. Победили фашизм, полетели в космос – вот вам и скрепы. По другую сторону Атлантики то же самое. Победили экономический кризис, разделались с «империей зла» – СССР. А какие скрепы у США сегодня? На двух последних президентских выборах одна половина страны выходит против другой, как в последний бой. Демократы и республиканцы больше не две стороны одной медали, они теперь злобные антагонисты. Пожалуй, не меньшие, чем коммунисты и национал-социалисты в Германии до установления в ней нацизма. Но если народ перестали цементировать и скреплять политики, могла бы вмешаться церковь, со всем её влиянием. Беда в том, что в США нет единой церкви, как, например, у нас. Там их великое множество, вплоть до легализованной «церкви сатаны». А католическая церковь, которую представляет нынешний президент США, себя полностью дискредитировала скандалами (от педофилии до гомосексуализма, не говоря уже о традиционном стяжательстве). Некому объединять народ сверхдержавы. Да и нечем – нет подходящей идеи, вокруг которой можно было бы объединиться. Чёрные против белых, демократы против республиканцев – все против всех.
Но когда в стране нет единства, возникают альтернативные центры силы. Примером тому недавний канадский протест водителей-дальнобойщиков. Целый месяц так называемый конвой свободы протестовал против введения вакцинных паспортов – до 18 тыс. грузовиков блокировали подъезды к канадской столице. Дошло до того, что премьер Трюдо, по сути, бежал из Оттавы. А протесты не усугубились лишь по причине отсутствия явных лидеров (Тамара Лич и Крис Барбер «обозначились» под самый конец действа) и единой программы действий – дальнобойщики просто не знали, что им делать дальше и кого слушать. Но освобождение судьёй под залог Тамары Лич 7 марта – на фоне запоздалой поддержки парламентариями программы закручивания гаек Трюдо – может придать противостоянию новую силу. Кстати, «конвой свободы» поддержал Дональд Трамп, а это сигнал для американских дальнобойщиков. Они же «рэднэки», простецкие белые работяги, базовый электорат Трампа. А ну как завтра то, что было в Оттаве, повторится и в Вашингтоне? Вот вам и «триггер», как говорят политологи – спусковой крючок. Надавишь на него ненароком – и каюк стране.

Европейская телега понеслась под откос

Можно было бы к месту припомнить и другие проблемы Америки – например, закредитованность её населения на фоне инфляции, но оставим это высоколобым экспертам. Поговорим о той части коллективного Запада, что с противоположной стороны Атлантики. Европа ведь тоже объявляет нам санкции – чуть ли не с большим ожесточением, чем Америка. Которую в последнее время – обратите внимание! – «посылают» не только зажиточные Россия с Саудовской Аравией, но даже полунищая Венесуэла. Обратите внимание, как настойчиво Лондон призывает Евросоюз «сильнее ударить по России», запретив импортировать её ископаемые ресурсы, особенно энергетические. И хотя в Брюсселе пока не спешат совершать экономическое самоубийство, отдельные члены ЕС, такие как Венгрия и Болгария, уже задумываются, а стоит ли связывать будущее с потенциальным самоубийцей? Болгарский премьер Кирилл Петков высказался откровеннее прочих: если против импорта газа и нефти из России станут вводить новые ограничения, его страна вый­дет из Евросоюза, ибо последствия для её экономики будут разрушительны. «У нас просто нет альтернативы, мы слишком зависимы». В тон Петкову высказался министр финансов Венгрии Михай Варга: «Расширение санкций против России представляет угрозу для форинта, мы на это не пойдём». На судне, похоже, бунт?!
Чем мы сможем ответить на экономическую войну «коллективному Западу»?
Англичане заблаговременно соскочили с несущейся под откос европейской телеги и теперь могут раздавать советы Старому Свету в тон вашингтонским партнёрам, но что будет, если в Брюсселе решат этим советам последовать? София и Будапешт далеко не единственные недовольные. Накопившие огромные долги греки, испанцы и португальцы тоже не готовы тащить на себе бремя политических игрищ. Не в восторге от принуждения к единой позиции и итальянцы – тем более что у Рима традиционно особые отношения с Москвой, не такие, как у прочего Запада, ещё с советских времён. И если у Америки имеется экономический потенциал для того, чтобы вести холодную войну против России, то у Европы, даже у Старой, с этим швах. «Франция не так сильно зависит от российского газа, но если Россия свернёт его поставки, Европу будущей зимой ждут большие трудности»Эммануэль Макрон, президент Франции. «Федеральное правительство ищет альтернативу российским энергетическим поставкам, но это не делается в одночасье»Олаф Шольц, канцлер Германии. «Важно не совершить ошибку – необходимо, чтобы наши компании продолжали взаимодействовать с российской энергетикой»Марк Рютте, премьер Нидерландов. Санкции санкциями, единство Запада и всё такое, но своя рубашка всё-таки ближе к телу.
Иначе Европы коснутся те же процессы, что и Америки. Региональный сепаратизм – одна из таких проблем. Если в Риме откажутся от компромиссов с Москвой, такой компромисс готовы найти в Венеции. Республика Венето, между прочим, и без того в шаге от провозглашения независимости. И на Венето ревниво поглядывает промышленный Милан, где давно грезят отделиться от чуждого «деревенского» юга. Про испанские Каталонию и Страну Басков нет смысла даже упоминать – там достаточно одной искры. И как знать, кто быстрее навострит лыжи из Испании – слишком нищие баски или слишком зажиточные каталонцы. У Баварии давно собственный взгляд на мировые проблемы, и в Мюнхене отнюдь не настроены отказываться от российского газа, даже если Берлин решит выстрелить себе в ногу. Не факт, что нынешний кризис расколет надвое ту же Германию, но совершенно точно, что линия разлома между Баварией и другими германскими землями углубится.

Тайвань и Украина? Нате и подавитесь!

Пока Россия слабеет (хотя и не факт, что слабеет, а не наоборот, поживём – увидим), тратя ресурсы на принуждение Украины к добрососедским отношениям, а Европа с Америкой вводят санкции с двусмысленными последствиями и портят тем самым обедню самим себе, китайцы спокойно наблюдают. Долго они так не просидят – видя, сколь решительно действует Россия на Украине, велик соблазн попробовать точно так же с Тайванем, авось тоже выгорит. Тем более что у великого китайского народа копится недопонимание: и чего руководство КПК медлит, тогда как русские наплевали на весь мировой порядок и гнут свою линию, не оглядываясь на Запад? Тем не менее неподвижность Пекина пока приносит одни дивиденды: кризис помогает Китаю выбиться в экономические лидеры. А теперь, когда экспорт российских энергоресурсов диверсифицируют, Поднебесной и вовсе настанет лафа. На российские газ и нефть для китайцев – фиксированные цены. И не факт, что увеличение объёмов поставок эти цены не сделают ниже. Таким образом, Китай будет ещё быстрее накапливать потенциал, необходимый для превращения в доминирующую сверхдержаву. Вопрос лишь в том, как долго Россия будет оставаться миноритарным партнёром Китая, а не безмолвной снедью. А пока, на фоне самоограничений Европы с Америкой, китайский дракон вырывается вперёд.
Социально-общественные процессы, в том числе и геополитические, имеют глубинные причинно-следственные связи
Россия предлагает перевести расчёты за экспорт в рубли, Китай – в юани. Что выберут в итоге, пока неясно, зато ясно другое – доллар США при этом точно просядет, как и евро. Если Россия, Китай и Индия станут рассчитываться чем угодно, но только не долларами, мировому экономическому укладу придёт конец. И то, что при этом обрушится американская экономика, это лишь частность. Американцам сейчас сподручнее «подарить» китайцам Тайвань, как России – Украину. Нате, мол, подавитесь. Утоните в своих проблемах.

Мнимый предлог для холодной войны

Ох, не ко времени началось это усугубление конфронтации и напряжённости, не ко времени. А что, если вызовы, о которых давно предупреждают те же экологи, данность, а вовсе не выдумка? Скажем, глобальное потепление. Вроде бы и не ощущается, но специалистам виднее, а они убеждены: потепление наступает. Неотвратимо. В Мировом океане поднимается уровень воды, и затопленные города – только часть проблемы. Хуже с пресной водой. Её просто не станет – почти во всей Европе. Мировой пресноводный фонд – 3%, остальная вода – солёная. Непригодная к употреблению. А в России – 25% мировых запасов пресной воды. Европейцы, вы точно хотите с нами рассориться? Кстати, китайцам и в этом смысле будет проще – им до Байкала трубой подать. Да, а что там с ковидом? Победили уже? Повезло! А если вдруг снова – по новой? Намекают же, что эта пандемия не последняя? С ковидом мир справился, а с новой напастью – сможет? На фоне санкций, инфляции и прочего? Может, не время сейчас объявлять санкции друг дружке – из-за сомнительных химер холодной войны? Что-то подсказывает, что если Техас вдруг попрёт против Вашингтона, а Эдинбург против Лондона, Мюнхен – против Берлина, а Барселона против Мадрида (уже было недавно, кстати), – никто никаких санкций объявлять и не подумает. Так настолько ли важен украинский мнимый предлог для холодной войны? Может, ну его, а мы уж как-нибудь сами с Киевом разберёмся, подобно тому, как разобрался Мадрид с Барселоной? Или Лондон с Ольстером? Или как прямо сегодня (а так-то лет 10, не меньше) Анкара разбирается со своими юго-восточными курдскими провинциями?

Кстати

Украинский кризис чреват серьёзными последствиями для мировой экономики. Навскидку перечислим наиболее очевидные. Подорожают российские нефть и газ для Европы и США, но если у Америки есть возможность сравнительно безболезненной диверсификации, у Европы такой возможности нет. Придётся платить по счетам, и выйдет недёшево. Плюс угроза инфляции и риск замедления экономического роста. На Россию и Украину приходится более трети мировых поставок пшеницы (37 и 18 млн тонн соответственно), столько же, сколько вместе экспортируют США и Канада. Но Украина в этом году пропускает посевную – по объективным причинам. А Россия в прошлом году припрятала половину экспортного зерна (знали или только догадывались?) и теперь займёт украинскую нишу. А ещё на Россию с Украиной приходится 80% мирового экспорта подсолнечного масла. В Турции его дефицит уже ощутили, ощутят и на Ближнем Востоке. Украинскую нишу в экспорте удобрений (10% в общемировых поставках) займут Россия и Белоруссия, находящиеся у Запада «под санкциями», а вместе это уже 45–50% мирового рынка. У Европы могут возникнуть сложности (завязка была на украинские поставки). Сложности могут возникнуть и с импортом редкоземельных металлов, а также с ураном, который добывают в Днепропетровской области.
В общем, есть ощущение, что с этими санкциями могут назад отыграть – чуть погодя и не привлекая внимания. Как отыграли с выплатами по российским ценным бумагам, которые сами же и запретили, но уже дают послабления, так как хотят стричь купоны по-прежнему.

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