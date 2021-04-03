Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
Главная / Политика

Нападки на Россию – ничего хорошего: Французы напомнили миру об опасности антирусских идей

03 апреля 2021, 06:35  •  316 • Политика
Рядовые французы, которые не имеют отношения ни к властям своей страны, ни к международным сообществам, напомнили миру об опасности антирусских идей. Одна из статей в национальном СМИ заставила их утверждать: нападки на Россия – ничего хорошего.
Французское издание Le Figaro рассказало своим читателям о недовольстве Украины скоплением российских войск неподалёку от её границы. США предостерегли Москву от попыток запугать Киев. Впрочем, в статье было упомянуто и об ответе Кремля, что Россия имеет право перемещать свои войска по своей территории так, как заблагорассудится.
Обычные французы статью прокомментировали публикацию, и их симпатии вовсе не на стороне американозависимой Украины.
"Если я правильно прочитал, российская армия действует на территории России, а американская армия – в Европе!" – заметил Pericolo.
Philmar тоже наблюдателен. Он написал о "совпадении": напряжённость начала расти сразу после того, как президентом США стал Джо Байден.
"Пусть европейцы и американцы занимаются своими проблемами, а украинцев и русских оставят в покое", - предложил paute.
P'tit Lu напомнил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что за Украину никто биться не собирается. Он также заметил: восток Незалежной веками был русской территорией и сейчас его жители пророссийски настроены.
"Мы явно ведём организованную пропагандистскую кампанию по принципу преследования. Каждый день нападки против России под новым углом (Навальный, дворец, газ, шпионы, армия). Это не сулит ничего хорошего. Мы говорим только об этом, забывая, что РФ – это тоже страна, у которой есть права, и граждане которой хотят жить в мире", - написал prune751.
Этот читатель предположил, что кому-то очень хочется создать конфликт "любой ценой". А если не конфликт, то хотя бы напряжённость.
"Эта навязчивая антирусская идея очень опасна", - предупредил prune751 и уточнил, что имеет ввиду разговоры о концентрации противостоящих войск нередко становятся предлогом для призыва союзнической помощи, перевооружения или даже "превентивных" боевых действий.
"Разрушать Украину не требуется, она уже и так разрушена", - констатировал marre detout.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



316
Источник
Похожие новости
03 апреля 2021, 01:05
"Началась разведка боем": Безсонов спрогнозировал план атаки ВСУ на Донбасс
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
02 апреля 2021, 23:15
"Никто этого не скрывает ": В Киев признал подготовку НАТО к войне с Россией за Крым
03 апреля 2021, 01:05
Глава "Роскосмоса" указал на брешь в обороне России
03 апреля 2021, 02:55
Мантуров прокомментировал аресты сотрудников Минпромторга
03 апреля 2021, 06:35
Нападки на Россию – ничего хорошего: Французы напомнили миру об опасности антирусских идей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
28 марта 2021, 03:55
Саботаж? Русские начали важную операцию в Сирии, но Анкара опять взялась за своё
28 марта 2021, 15:50
"Это полбеды": Леонков - о планах Украины ударить по России из С-300
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.