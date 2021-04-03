Нападки на Россию – ничего хорошего: Французы напомнили миру об опасности антирусских идей

Рядовые французы, которые не имеют отношения ни к властям своей страны, ни к международным сообществам, напомнили миру об опасности антирусских идей. Одна из статей в национальном СМИ заставила их утверждать: нападки на Россия – ничего хорошего.

Французское издание Le Figaro рассказало своим читателям о недовольстве Украины скоплением российских войск неподалёку от её границы. США предостерегли Москву от попыток запугать Киев. Впрочем, в статье было упомянуто и об ответе Кремля, что Россия имеет право перемещать свои войска по своей территории так, как заблагорассудится.

Обычные французы статью прокомментировали публикацию, и их симпатии вовсе не на стороне американозависимой Украины.

"Если я правильно прочитал, российская армия действует на территории России, а американская армия – в Европе!" – заметил Pericolo.

Philmar тоже наблюдателен. Он написал о "совпадении": напряжённость начала расти сразу после того, как президентом США стал Джо Байден.

"Пусть европейцы и американцы занимаются своими проблемами, а украинцев и русских оставят в покое", - предложил paute.

P'tit Lu напомнил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что за Украину никто биться не собирается. Он также заметил: восток Незалежной веками был русской территорией и сейчас его жители пророссийски настроены.

"Мы явно ведём организованную пропагандистскую кампанию по принципу преследования. Каждый день нападки против России под новым углом (Навальный, дворец, газ, шпионы, армия). Это не сулит ничего хорошего. Мы говорим только об этом, забывая, что РФ – это тоже страна, у которой есть права, и граждане которой хотят жить в мире", - написал prune751.

Этот читатель предположил, что кому-то очень хочется создать конфликт "любой ценой". А если не конфликт, то хотя бы напряжённость.

"Эта навязчивая антирусская идея очень опасна", - предупредил prune751 и уточнил, что имеет ввиду разговоры о концентрации противостоящих войск нередко становятся предлогом для призыва союзнической помощи, перевооружения или даже "превентивных" боевых действий.