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Нападки на Россию – ничего хорошего: Французы напомнили миру об опасности антирусских идей
03 апреля 2021, 06:35 • 316 • Политика
Рядовые французы, которые не имеют отношения ни к властям своей страны, ни к международным сообществам, напомнили миру об опасности антирусских идей. Одна из статей в национальном СМИ заставила их утверждать: нападки на Россия – ничего хорошего.
Французское издание Le Figaro рассказало своим читателям о недовольстве Украины скоплением российских войск неподалёку от её границы. США предостерегли Москву от попыток запугать Киев. Впрочем, в статье было упомянуто и об ответе Кремля, что Россия имеет право перемещать свои войска по своей территории так, как заблагорассудится.
Обычные французы статью прокомментировали публикацию, и их симпатии вовсе не на стороне американозависимой Украины.
Philmar тоже наблюдателен. Он написал о "совпадении": напряжённость начала расти сразу после того, как президентом США стал Джо Байден.
"Пусть европейцы и американцы занимаются своими проблемами, а украинцев и русских оставят в покое", - предложил paute.
P'tit Lu напомнил слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что за Украину никто биться не собирается. Он также заметил: восток Незалежной веками был русской территорией и сейчас его жители пророссийски настроены.
Этот читатель предположил, что кому-то очень хочется создать конфликт "любой ценой". А если не конфликт, то хотя бы напряжённость.
"Эта навязчивая антирусская идея очень опасна", - предупредил prune751 и уточнил, что имеет ввиду разговоры о концентрации противостоящих войск нередко становятся предлогом для призыва союзнической помощи, перевооружения или даже "превентивных" боевых действий.
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