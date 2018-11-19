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Нападки, инсинуации, прямые угрозы: Кремль сравнил заявления Польши и США по «Северному потоку - 2»

19 ноября 2018, 12:09  •  74 • Политика
Дмитрий Песков отреагировал на заявление польского премьера по «Северному потоку - 2», сравнив его с прямыми американскими угрозами в адрес этого проекта. По мнению пресс-секретаря Кремля, речь идет не об экономических расчетах, а о нападках и инсинуациях.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что запуск «Северного потока - 2» может спровоцировать российскую агрессию в адрес Украины, потому что украинская газотранспортная система потеряет свою важную роль.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, напомнил, что «Северный поток - 2» - это экономически обоснованный проект, который выгоден не только России как поставщику газа, но и получателям в Европе, прежде всего в Германии.
Объемы потребления природного газа в Европе только растут, а американский природный газ заметно дороже российского, указал пресс-секретарь Кремля в своем комментарии. Он также отметил сходство риторики Моравецкого и представителей Вашингтона, которые позволяют себе прямые нападки на «Северный поток - 2».
«Подобные инсинуации, как те, которые вы упомянули, - это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. <…> Мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный им, более дорогой американский газ», - цитирует Пескова «РИА Новости».

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