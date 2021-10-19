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Нападки Эрдогана на Совбез ООН назвали хамством

19 октября 2021, 12:55  •  185 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Wang Ying/XinHua/www.globallookpress.com
Турецкий лидер подговаривает страны Африки не подчиняться решениям "горстки стран"
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости пересмотреть современное мироустройство и, в частности, постоянный состав Совета Безопасности ООН, вызвало гневную реакцию политолога Армена Гаспаряна.
"Он охамел просто в конец",
– написал Гаспарян в своем телеграм-канале.
Накануне Эрдоган выступил в парламенте Анголы, где сделал несколько резких заявлений. В числе прочего, он усомнился, что Совбез ООН по-прежнему имеет право "решать судьбы человечества", поскольку мир изменился, государств в нем "больше пяти", и они не должны быть брошены "на произвол горстки стран-победителей во Второй мировой войне". Выступление Эрдогана опубликовала его пресс-служба.
По словам Эрдогана, тот факт, что в Совбезе на постоянной основе не представлена Африка – это вопиющая несправедливость. Насчет Турции ее лидер отметил, что она, в отличие от многие других, "не запятнана историей империализма или позором колониализма".
В Совет Безопасности ООН на постоянной основе входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Они наделены правом вето. Кроме этого, в СБ ООН входят 10 непостоянных членов, которые избираются на два года. Среди них – пять представителей от Африки и Азии, два от Латинской Америки, два от Западной Европы и один от Восточной Европы.
О том, что какие реформы необходимо провести в ООН, Эрдоган высказывался ранее.

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