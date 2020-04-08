Нападения СССР на Японию не было

Советский солдат освобождал оккупированные Японией народы, его нога не вступала на территорию японской метрополии

Ведущаяся в Японии кампания «борьбы за возвращение северных территорий», то есть законно принадлежащих Советскому Союзу / России Курильских островов, сопровождается обвинениями СССР в «вероломном нападении на Японию», в нарушении заключенного в 1941 г. Советско-японского пакта о нейтралитете.

Однако Советский Союз на Японию не нападал. Москва официально объявила японскому правительству войну после того, как Япония отказалась капитулировать на условиях Потсдамской декларации союзников. «Нападения на Японию» не было и потому, что нога советского солдата не вступала на территорию японской метрополии. Военные действия Красная армия вела на оккупированных Японией территориях Китая и Кореи, освобождая народы этих стран от японского колониального режима.

Что касается освобождения южного Сахалина и Курильских островов, то они также являлись колониями Японии, отторгнутыми от Российской империи. Половина Сахалина была получена как трофей по итогам неудачной для России войны, а владение Японией Курилами стало незаконным в момент подписания в сентябре 1905 г. Портсмутского мирного договора об отторжении южного Сахалина, за который ранее царская Россия фактически заплатила всей Курильской грядой вплоть до Камчатки. После Портсмутского договора Япония владела Курилами уже не де-юре, а лишь де-факто.

Это хорошо сознавали в Токио, когда с конца 1944 г. были готовы «добровольно» вернуть южный Сахалин и Курильские острова Советскому Союзу за его согласие сохранять нейтралитет и не вступать в войну с Японией на стороне союзных держав.

Умалчивают японские пропагандисты и о том, что, готовясь к объявлению войны Японии, советское правительство действовало с соблюдением всех норм международного права. В отличие от Японии, которая всегда нападала коварно, без объявления войны. Так было и при внезапном ударе по российскому флоту в 1904 году, и при нападении на американский Перл-Харбор в декабре 1941 года.

Советское правительство задолго до вступления в войну сообщило о причинах непродления Пакта о нейтралитете. 5 апреля 1945 г. правительству Японии было официально объявлено о денонсации советско-японского Пакта о нейтралитете от 13 апреля 1945 года. В заявлении советского правительства указывалось, что пакт был подписан до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и США – с другой. Текст заявления гласил: «С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным… В соответствии со статьей 3 упомянутого Пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет… о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года».

Денонсировав пакт о нейтралитете, Советское правительство за четыре месяца до вступления в войну фактически информировало японское правительство о возможности участия СССР в войне с Японией с целью скорейшего завершения Второй мировой войны. Естественно, о сроке вступления СССР в войну японскому правительству не сообщалось.

С целью обеспечить скрытность подготовки советских вооружённых сил к вступлению в войну советская сторона, отвечая на японский запрос, соглашалась, что действие пакта о нейтралитете может сохраняться до истечения пятилетнего срока. Советское правительство допускало ситуацию, при которой японское правительство прекратит войну до вступления в неё Советского Союза. Официальное объявление о денонсации пакта рассматривалось в Москве как серьёзное предупреждение Японии, призванное убедить её в бесполезности продолжения войны.

После денонсации пакта японский МИД стал настойчиво выступать за то, чтобы принять все требования, которые может выдвинуть СССР в качестве условия сохранения своего нейтралитета. Были активизированы усилия по привлечению советского правительства в качестве посредника на переговорах о перемирии Японии с Соединёнными Штатами и Великобританией. При этом японское правительство, особенно генералитет, не верили в возможность устраивающего Японию компромиссного мира с американцами и англичанами. Цель вовлечения СССР в дипломатические манёвры о перемирии состояла в том, чтобы нарушить военный союз Москвы, Вашингтона и Лондона. По замыслу японского правительства, факт советско-японских дипломатических контактов по вопросу о перемирии мог быть истолкован западными державами как закулисная деятельность Москвы для сговора с Японией за спиной с США.

В принятом 20 апреля 1945 г. японским Высшим советом по руководству войной документе «Общие принципы мероприятий в случае капитуляции Германии» прямо ставилась задача: «Приложить усилия к тому, чтобы умелой пропагандой разобщить США, Англию и СССР и подорвать решимость США и Англии вести войну».

В США было известно об этих замыслах Токио. На одном из заседаний американского Объединённого комитета начальников штабов отмечалось, что Япония «в случае необходимости может предложить Советскому Союзу существенные территориальные и иные уступки, попытаться убедить его сохранять нейтралитет и в то же время прилагать все усилия, чтобы посеять разногласия между американцами и англичанами, с одной стороны, и русскими – с другой».

Верное данным союзникам обязательствам советское правительство уклонялось от каких-либо переговоров с правительством Японии и информировало руководителей союзных держав о подозрительных манёврах японских дипломатов. Тем более что с конца марта 1945 г. советское верховное командование начало осуществлять переброску своих вооружённых сил на Дальний Восток. Это не осталось не замеченным в Токио, где по разведывательным каналам регулярно получали информацию о передислокации советских войск. В середине апреля сотрудники аппарата военного атташе японского посольства в Москве докладывали: «Ежедневно по Транссибирской магистрали проходит от 12 до 15 железнодорожных составов… В настоящее время вступление Советского Союза в войну с Японией неизбежно. Для переброски около 20 дивизий потребуется приблизительно два месяца». О том же сообщал штаб Квантунской армии.

В свете этих фактов утверждения о «неожиданном и вероломном нападении Советского Союза на Японию в 1945 году» не выдерживают никакой критики.