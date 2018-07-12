Нападение Трампа на Европу

Президент США намерен измерять евроатлантическое партнёрство деньгами

Завершающийся сегодня в Брюсселе саммит НАТО похож на скандал в благородном семействе. Главный возмутитель спокойствия – президент США Дональд Трамп – ведёт себя так, что сохранить солидный облик семейства уже не удастся. Требования американского президента подтянуть военные расходы всех участников альянса до 2% ВВП становятся все жёстче, теперь безопасность увязывается с экономикой. Перед вылетом в Брюссель Трамп заявил репортёрам: «Итак, у меня предстоит встреча в НАТО, затем следует Великобритания с её хаосом и в конце я встречусь с Путиным. Откровенно говоря, встреча с Путиным из всех трёх является самой лёгкой. Кто бы мог подумать?»

Действительно, кто бы мог подумать. Поднявшись на борт своего самолёта, Трамп принялся по обыкновению бомбардировать европейских союзников с дальних позиций через «Твиттер». Выглядело это так: «Многие страны, которые мы должны защищать, не только не выполняют своих обязательств по двухпроцентному военному бюджету (который низок), но и злостно не платят по платежам. Они собираются возмещать Соединённым Штатам то, что должны?.. ЕС делает невозможным для наших фермеров и рабочих делать бизнес в Европе, и после этого они хотят, чтобы мы испытывали счастье, защищая их, да ещё платили за это. Не пойдёт!»

Европейцы ещё на подлёте к Брюсселю Трампа стали отвечать ему жиденькими выстрелами. Председатель Европейского совета Дональд Туск сделал, например, такую запись: «Дорогая Америка! Цени своих союзников. В конце концов, у тебя их не так много».

Прибытие американского президента в Бельгию сопровождалось минимумом протокольных мероприятий. Его самолёт, приземлившийся на военном аэродроме, встречал только глава протокольной службы. Ни короля, ни премьера, ни главы МИД Бельгии в столице не было. Разъехались кто куда. Премьер-министр Шарль Мишель уехал болеть за сборную страны в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт, а король Филипп и министр иностранных дел Дидье Рейндес вообще улетели в Петербург.

Дональд Трамп с первого дня заседаний саммита НАТО взял быка за рога. Отвечая на вопросы репортёров перед завтраком с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, он назвал Германию «заложницей России», потом всё время повторял, что Германия полностью контролируется Россией из-за поставок немцам российского газа. «Это несправедливо для американского налогоплательщика, что Германия покупает газ из России и при этом пользуется оборонительным зонтиком, созданным на американские доллары», – заявил президент США, переводя внешнюю политику на язык торговца.

В коротких замечаниях репортёрам на полях саммита Ангела Меркель стала оправдываться, говоря, что Германия участвует в совместных оборонительных усилиях, а после объединения ФРГ и ГДР стала свободна от «ига Москвы». Однако очевидно, что нападки Трампа на многолетнего немецкого союзника являются частью наступления на европейских членов НАТО, которые, по мнению американского президента, «пользуются» Америкой. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен высказалась более определённо. «У нас множество проблем с Россией, – сказала она, – но необходимо иметь связи с другой стороной, в том числе с оппонентами. Поэтому хотелось бы услышать подробнее, что стоит за этими утверждениями» [за утверждениями Трампа о Германии как заложнице России. – Д.С.].

Между Меркель и Трампом произошла закрытая встреча, о которой ничего не известно. Трамп лишь сообщил журналистам, что обсуждали «газовую трубу», и этим ограничился. Все поставил на место очередной твит президента США после его встречи с федеральным канцлером: «Что толку в НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран НАТО исполняют свои обязательства? США платит за защиту Европы и при этом теряет миллиарды на торговле с ней. Она должна платить 2% ВВП немедленно, а не с 2025 года».

Нажим президента США на союзников пронизывал весь саммит. Характерен в этом отношении диалог Трампа и Столтенберга. Столтенберг: «Сильная НАТО хороша для Европы и хороша для США. Мы способны объединиться вокруг наших главных ценностей, и вместе мы сильнее, чем врозь». – Трамп: «Как вы можете быть сильными, если получаете энергию от человека, от которого вы хотите защититься?» – Столтенберг: «Мы понимаем, что держимся вместе, поэтому мы сильнее». – Трамп: «Нет. Вы просто делаете сильнее Россию».

На саммите было подписано коммюнике, подтверждающее готовность всех членов НАТО поднять военные расходы до 2% ВВП, но Трампу этого показалось мало, и он высказал пожелание, чтобы расходы были подняты до 4%. Пожелание вызвало у союзников шок и, безусловно, откроет в Европе полосу напряжённых дискуссий. Дух этих дискуссий предугадала немецкая Tagesspiegel: «Своим историческим невежеством и агрессивными нападками Трамп разрушил надежды на продуктивный саммит НАТО».

Ширится критика поведения Трампа и в США. Бывший посол США в России Николас Бёрнс, например, заявил, что Трамп поставил всю американскую дипломатию с ног на голову. «Происходящее просто приводит в ярость. Вы не можете представить себе ни одного американского президента за последние 75 лет, который решил бы стать главным критиком НАТО. Это уже по Оруэллу. Он превращает наших друзей в наших врагов. И он обращается с нашими врагами вроде Путина, как с нашими друзьями».

Два главных демократа в Конгрессе, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в палате представителей Нэнси Пэлоси, заявили, что поведение Трампа на саммите посылает глубоко тревожный сигнал о том, что он более лоялен президенту Путину, чем альянсу.