Нападение России на Украину перенесено. Вместо войны - анекдот с новыми сроками

В абсурдной ситуации только и остаётся, что придумывать анекдоты. А что может быть абсурднее, чем постоянные мантры о спасении Украины от России?

Нагнетание истерии вокруг якобы наступления России на Украину рано или поздно должно было стать поводом для анекдота. Ситуация абсурдна настолько, что уже даже президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить президента США Джо Байдена, что русские не наступают. Но... сценарий не меняется. И это смешно.

Размышляя об ожидании странами Запада предстоящего нападения России на Украину, своей комической версией происходящего поделился журналист, политолог, автор и ведущий телепрограммы "Что делать? Философские беседы" Виталий Третьяков.

Нападение России на Украину, а заодно и всю Европу (кроме Великобритании), перенесено. Новые сроки: когда озимые появятся из-под снега (основной), когда яровые взойдут (резервный),

- написал Виталий Товиевич на личной странице в микроблоге Twitter.

Подписчики Третьякова откликнулись на шутку:

"А почему мы такое ледяное презрение Великобритании демонстрируем? Почему на них нападать не хотим? Что у нас, тяжёлая бурятская кавалерия закончилась? Некому по Лондону промаршировать?" - интересуется, например, Сергей Микитюк.

"Мы против Гольфстрима "адские санкции" введём. Как они - против "СП-2", - отвечает Третьяков.

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