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Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
09 июня 2021, 12:05 • 275 • Политика
Во Львове местные нацисты напали на сотрудников консульства России, которые хотели возложить цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину. "Давайте возложим цветы к памятнику воинам АТО", - требовали из толпы. Видео с нападением на дипломатов появилось в Сети.
Telegram-канал "Шкварка News" опубликовал видео, где запечатлено, как радикалы атакуют работников консульства России.
"Дайте ответ, с кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Товарищество!" - выкрикивали "патриоты", оттесняя дипломатов от памятника.
Граждан России окружили и буквально запретили подходить с цветами к памятнику.
"Давайте возложим эти цветы к памятнику воинов АТО", - выкрикивали из толпы нацистов.
"Несколько дней назад был День защиты детей. 250 детей погибли из-за вас. 250 украинских детей", - говорили они.
После этого радикалы стали требовать от дипломатов "уехать в свою Россию" и там "диктовать свои правила".
После того как дипломаты были вынуждены покинуть мемориал, радикалы уже вслед выкрикивали лозунги украинских коллаборационистов.
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