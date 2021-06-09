Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео

Во Львове местные нацисты напали на сотрудников консульства России, которые хотели возложить цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину. "Давайте возложим цветы к памятнику воинам АТО", - требовали из толпы. Видео с нападением на дипломатов появилось в Сети.

Telegram-канал "Шкварка News" опубликовал видео, где запечатлено, как радикалы атакуют работников консульства России.

"Дайте ответ, с кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Товарищество!" - выкрикивали "патриоты", оттесняя дипломатов от памятника.

Граждан России окружили и буквально запретили подходить с цветами к памятнику.

"Давайте возложим эти цветы к памятнику воинов АТО", - выкрикивали из толпы нацистов.

"Несколько дней назад был День защиты детей. 250 детей погибли из-за вас. 250 украинских детей", - говорили они.

После этого радикалы стали требовать от дипломатов "уехать в свою Россию" и там "диктовать свои правила".

После того как дипломаты были вынуждены покинуть мемориал, радикалы уже вслед выкрикивали лозунги украинских коллаборационистов.