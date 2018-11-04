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Нападение на украинскую чиновницу Гандзюк квалифицировали как заказное убийство

04 ноября 2018, 17:39  •  95 • Украина
Полиция переквалифицировала нападение на советника мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
 
РИА Новости
 

Как отмечается, в настоящее время дело расследуется по п. 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершённое группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).

Ранее сообщалось, что облитая кислотой Гандзюк скончалась в больнице.

Инцидент произошёл 31 июля. Неизвестный облил чиновницу кислотой, её госпитализирована с ожогами 35% тела.

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