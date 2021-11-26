Нападение на школьный автобус в Косово: Убиты два ребёнка и водитель

Три человека погибли в Косове в результате обстрела школьного автобуса, сообщает национальное телевидение Сербии.

В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус с ехавшими в нём детьми. В результате атаки были убиты два ребёнка и один взрослый, сообщает национальное телевидение Сербии.

Инцидент случился в пятницу 26 ноября в селе Глочане. Автобус перевозил учеников в школу, когда неизвестные открыли огонь из автоматов. Водитель автобуса и двое школьников погибли на месте.