Нападение на полицейских в Москве: Мигрант с ножом успел ранить двоих

Мигрант из Таджикистана ранил ножом двоих полицейских на юге Москвы. Его скрутили прибывшие на подмогу правоохранители.

В Москве мигрант из Таджикистана напал с ножом на двоих полицейских во время задержания. Подробностями случившегося поделилась представитель подмосковного управления МВД России Татьяна Петрова.

Инцидент случился вечером 15 февраля в районе Бирюлево. Правоохранители прибыли на вызов о драке в подъезде с участием троих человек азиатской внешности, один из которых был вооружен ножом. При попытке задержания 23-летний мигрант сумел ранить двоих полицейских.

В конечном итоге орудовавшего холодным оружием уроженца Таджикистана задержали прибывшие на место дополнительные наряды полиции. Сейчас молодой человек находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".