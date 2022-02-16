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Нападение на полицейских в Москве: Мигрант с ножом успел ранить двоих
16 февраля 2022, 22:40 • 227 • Политика
Мигрант из Таджикистана ранил ножом двоих полицейских на юге Москвы. Его скрутили прибывшие на подмогу правоохранители.
В Москве мигрант из Таджикистана напал с ножом на двоих полицейских во время задержания. Подробностями случившегося поделилась представитель подмосковного управления МВД России Татьяна Петрова.
Инцидент случился вечером 15 февраля в районе Бирюлево. Правоохранители прибыли на вызов о драке в подъезде с участием троих человек азиатской внешности, один из которых был вооружен ножом. При попытке задержания 23-летний мигрант сумел ранить двоих полицейских.
В конечном итоге орудовавшего холодным оружием уроженца Таджикистана задержали прибывшие на место дополнительные наряды полиции. Сейчас молодой человек находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
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