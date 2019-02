Нападение на Иран, на которое подталкивает Нетаньяху Россию, может создать новый мировой порядок во главе с Кушнером - соцсети

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в центре обсуждения будет иранская консолидация в Сирии.

"Мы действуем против нее, мы атакуем их базы и продолжим действовать, пока не выдворим иранцев из Сирии, поскольку Иран угрожает уничтожить Израиль", - приводят израильские СМИ слова премьера.

В США американцы не согласны с политикой администрации Трампа, которую называют психически-суицидальной. Они считают, что именно Вашингтон подталкивает Израиль к агрессии в отношении Ирана.

Некоторые из них беспокоятся, что война, в которую хотят впутать и Россию, приведет к новому мировому порядку. Этот мир достанется американцам в лице бизнесмена Джареда Кушнера, который является мужем Иванки Трамп, а также самому Нетаньяху.

