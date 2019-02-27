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Нападение на Иран, на которое подталкивает Нетаньяху Россию, может создать новый мировой порядок во главе с Кушнером - соцсети

27 февраля 2019, 08:24  •  221 • Политика
Американские пользователи, не поощряющие политику администрации Трампа, обеспокоены предстоящими переговорами Нетаньяху с Путиным. Глава Израиля планирует уничтожение иранских формирований на территории Сирии. Пользователи считают, что это все происходит с подсказки США, и если Иран будет атакован, в мире установится новый мировой порядок Нетаньяху - Кушнера.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в центре обсуждения будет иранская консолидация в Сирии.
"Мы действуем против нее, мы атакуем их базы и продолжим действовать, пока не выдворим иранцев из Сирии, поскольку Иран угрожает уничтожить Израиль", - приводят израильские СМИ слова премьера.
В США американцы не согласны с политикой администрации Трампа, которую называют психически-суицидальной. Они считают, что именно Вашингтон подталкивает Израиль к агрессии в отношении Ирана.
Некоторые из них беспокоятся, что война, в которую хотят впутать и Россию, приведет к новому мировому порядку. Этот мир достанется американцам в лице бизнесмена Джареда Кушнера, который является мужем Иванки Трамп, а также самому Нетаньяху.
Watch the foriegn policies coming out of washington. If Trumps neo-ziocon suicidal-psycho administration continue the push towards war with Iran - then the new NWO leader will become obvious (team netanyahu/kushner imo)
— summerrain⏳ (@sumerain) 26 февраля 2019 г.

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