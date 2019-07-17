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Нападение на дипломатов в Ираке: Боевики атаковали ресторан с сотрудниками консульства Турции
17 июля 2019, 16:24 • 29 • Политика
В Ираке атаковали ресторан, где находились турецкие дипломаты. СМИ сообщают о пострадавших и раненых.
Нападение на дипломатов в Ираке. Вооруженные люди атаковали ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства. Подробности нападения сообщают местные СМИ.
Инцидент произошёл в иракском городе Эрбиле. Поступают сведения о погибших и раненых. Отмечается, что были убиты минимум двое.
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