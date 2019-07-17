Нападение на дипломатов в Ираке: Боевики атаковали ресторан с сотрудниками консульства Турции

Нападение на дипломатов в Ираке. Вооруженные люди атаковали ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства. Подробности нападения сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл в иракском городе Эрбиле. Поступают сведения о погибших и раненых. Отмечается, что были убиты минимум двое.