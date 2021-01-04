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Нападение на автобус, шестеро погибших: Террористы пришли из района под контролем США
04 января 2021, 15:10 • 69 • Политика
Шесть человек погибли при нападении террористов на автобус в сирийской Хаме. Боевики пришли из района, который контролируют войска США, сообщает SANA.
Террористы напали на автобус в сирийской провинции Хама и убили шестерых гражданских. Боевики пришли из района, который контролирует армия США, сообщает сирийское информагентство SANA.
Нападение случилось около 21:30 по местному времени на трассе "Саламия - Ракка", когда автобус проезжал около поселения Вади-Узейб. В ходе завязавшегося боя с террористами погибли шесть гражданских лиц. Их тела были доставлены в национальную больницу Саламия.
Отмечается, что за атаку несёт ответственность ячейка боевиков, сформированная из остатков ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Террористы этой ячейки скрываются в районах, которые контролируются американскими оккупационными силами.
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