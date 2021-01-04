Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз...
Главная / Политика

Нападение на автобус, шестеро погибших: Террористы пришли из района под контролем США

04 января 2021, 15:10  •  69 • Политика
Шесть человек погибли при нападении террористов на автобус в сирийской Хаме. Боевики пришли из района, который контролируют войска США, сообщает SANA.
Террористы напали на автобус в сирийской провинции Хама и убили шестерых гражданских. Боевики пришли из района, который контролирует армия США, сообщает сирийское информагентство SANA.
Нападение случилось около 21:30 по местному времени на трассе "Саламия - Ракка", когда автобус проезжал около поселения Вади-Узейб. В ходе завязавшегося боя с террористами погибли шесть гражданских лиц. Их тела были доставлены в национальную больницу Саламия.
Отмечается, что за атаку несёт ответственность ячейка боевиков, сформированная из остатков ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Террористы этой ячейки скрываются в районах, которые контролируются американскими оккупационными силами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
04 января 2021, 01:25
Посыплется так, что про COVID забудем: Эксперты вскрыли банковскую ловушку
04 января 2021, 01:25
"Живут в космосе и не включают мозги": Отказ от вакцины "Спутник V" вызвал ярость в Верховной раде
04 января 2021, 11:30
Внезапный закат карьеры Навального: Forbes раскрыл неудавшийся гамбит оппозиционера
04 января 2021, 03:15
В версию США об источнике COVID-19 не поверили даже британцы: "Учитывая нескончаемые совпадения…"
04 января 2021, 11:30
"Россия на войну так и не явилась": украинских разведчиков осмеяли за выдумки о "вторжении"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
30 декабря 2020, 21:30
Зеленский "отомстил" России за Крым и Донбасс: На Украине появился новый запрет
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
01 января 2021, 21:10
Россия в ожидании смерти государства «Украина», — глава МИД
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
02 января 2021, 20:05
Украинцев будут вакцинировать "Спутником V"? Первый бунт против убийственной политики Киева
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.