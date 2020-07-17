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Нападение на американскую колонну в Ираке

17 июля 2020, 06:00  •  41 • Украина

Недавняя история с уничтожением трех американских грузовиков в Ираке получила продолжение.
Шиитская группировка "Асхаб-аль-Каф" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на американский конвой с машинами снабжения в Ираке. По заявлению группировки, уничтожены 11 машин с грузами для американских военных.
Группировка борется за вывод американских оккупационных войск из Ирака и угрожает продолжать нападения, пока оккупанты не покинут страну.

Нападение произошло на трассе между Тикритом и Самаррой.

Эмблема группировки "Асхаб-аль-Каф". Ранее она уже отмечалось как минимум 1 подтвержденным нападением на американский персонал весной этого года, а также заявлениями о других нападениях, которые на 100% не были подтверждены.

Стандартная пропаганда иранских прокси обыгрывающих афоризм Хассана Насраллы - Если вы не уходите вертикально, то уходите горизонтально.

Успешность этой атаки станет понятна скорее всего ближе к утру, когда будет ясно, чего там иранские прокси смогли уничтожить на этот раз. Ну и само собой США должны будут как-то ответить - вероятно, могут бомбить позиции иранских прокси в районе Абу-Кемаля или в западной части провинции Анбар. Или же снова попробовать задействуя лояльных силовиков, надавить на иранкских прокси в Багдаде.

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