|
Нападавший задержан: шесть человек погибли при стрельбе в Пермском государственном университете
20 сентября 2021, 18:05 • 87 • В России
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщили в Минздраве. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. СК возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента пострадали 28 человек.
РИА Новости © Следственный комитет РФ
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2021, 10:15
|
19 сентября 2021, 11:00
|
19 сентября 2021, 00:55
|
19 сентября 2021, 22:00
|
15 сентября 2021, 08:00
|
17 сентября 2021, 01:15
|
20 сентября 2021, 07:10