Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последст...
Главная / В России

Нападавший задержан: шесть человек погибли при стрельбе в Пермском государственном университете

20 сентября 2021, 18:05  •  87 • В России
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщили в Минздраве. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. СК возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента пострадали 28 человек.
 
РИА Новости © Следственный комитет РФ
 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





87
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 15:05
«Уехал с места преступления»: СК возбудил дела об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем
16 сентября 2021, 16:55
«Возможно, кто-то освободился и начал работать по старинке»: жители Подмосковья столкнулись с рейдерами из девяностых
20 сентября 2021, 11:40
По предварительным данным после подсчёта 85% бюллетеней: пять партий проходят в Госдуму по итогам голосования
16 сентября 2021, 20:35
До вступления в законную силу: суд приостановил решение МВД о нежелательности пребывания в РФ стендап-комика Мирзализаде
17 сентября 2021, 14:00
«В целях рационального использования выходных»: правительство утвердило календарь праздничных дней на 2022 год
16 сентября 2021, 19:40
«Вовремя не ревакцинировались»: Песков рассказал о вспышке COVID-19 в окружении Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшански...
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток -...
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал о...
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
19 сентября 2021, 11:00
Украина поплатилась за слова Зеленского о "грязном российском газе"
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
19 сентября 2021, 22:00
Это конец? "Голубая партия" проигрывает на Дальнем Востоке и, вероятно, в России
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.