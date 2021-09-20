Нападавший задержан: шесть человек погибли при стрельбе в Пермском государственном университете

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Шесть человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщили в Минздраве. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. СК возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента пострадали 28 человек.

РИА Новости © Следственный комитет РФ