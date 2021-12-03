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Нападать не будем, но: Косачёв сделал предупреждение Киеву

03 декабря 2021, 15:45  •  343 • Политика
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв сделал предупреждение официальному Киеву, касающееся возможного военного обострения. Он отметил, что Россия нападать на Украину не намерена и делать этого не будет, однако и Киеву не позволят реализовать военный сценарий.
По словам Косачёва, Россия не ведёт подготовку к наступательной операции в Донбассе. Он отметил, что Россия в том числе будет делать всё, чтобы военный сценарий Киева не состоялся. Сенатор также добавил, что Россия не исключает военных провокаций Киева под прикрытием Запада и готова к такому развитию событий.
Отметим, что украинские СМИ с подачи официальных властей неоднократно заявляли о том, что, мол, Россия собрала огромную группировку на границе и готова сегодня-завтра пойти в наступление.
В беседе с украинским изданием "Страна" представитель украинской разведки указал на главную манипуляцию СМИ: да, русские войска действительно дислоцируются у границы с Украиной, однако говорит ли это о подготовке к войне?
По словам украинского разведчика, на границе и в Крыму Россия действительно создала мощнейшую военную инфраструктуру и сосредоточила крупные силы, численность которых только растёт, однако это говорит не о готовности напасть, а лишь о том, что это её территория и она может на ней делать что угодно и из каких-либо соображений.
"Войска не перебрасываются с целью нанести удар по Украине в течение месяца-двух, как это у нас подаётся публично", - отрезал он.

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