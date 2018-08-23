Наобещался: Порошенко извинился за Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко извинился за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе за «считанные часы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Порошенко подчеркнул, что уже не важно, в каком контексте эти слова были сказаны четыре года назад, потому что люди восприняли это обещание как возможность быстро завершить войну.

«Я искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не сбылось, и прошу за это прощения», — заявил украинский президент, выступая на праздновании Дня государственного флага Украины.

По его словам, эта ситуация стала для него «серьезным уроком» отношения к своим обещаниям. Однако стоит отметить, что украинский президент еще пару месяцев назад продолжал давать обещания, связанные с Донбассом.

В июле этого года Порошенко в своем фейсбуке в очередной раз дал обещание, что над всеми городами и селами Донецкой и Луганской областей поднимется сине-желтый флаг.

Свой пост Порошенко посвятил четырехлетней годовщине начального боевых действий в Донбассе, когда украинские силовики отбили у отступавших ополченцев ЛНР и ДНР города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. При этом украинский глава заявил, что ВСУ и добровольческие радикальные батальоны изгнали из Донбасса «российских наймитов».

До этого, в августе 2017 года, президент Украины поздравлял жителей Донецка с Днем города и пообещал, что там будет «вновь звучать украинский гимн».

Эти обещания практически не отличаются от тех, что давал Порошенко почти четыре года назад.

«АТО не может длиться два месяца, она должна длиться несколько часов. Для террористов не будет мирного диалога. Я никогда не позволю подобных террористических действий в Украине», — говорил он сразу после победы на выборах.

«Проект «Новороссия» был официально провален. Украина продемонстрировала единство. Это достижение украинцев. Это мое самое большое достижение за год», — такую оценку выставил Порошенко сам себе в твиттере год спустя.

Но многие украинцы с ним бы не согласились. Прошли годы, но военные действия в Донбассе не прекратились. К президенту Украины неоднократно обращались как простые граждане, так и политики. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский еще в начале 2017 года писал в фейсбуке:

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу [Порошенко], что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе». При этом депутат призвал как можно быстрее реализовать протоколы минских соглашений, чтобы урегулировать ситуацию. Он отметил, что ключевая роль при этом остается за президентом.

«Пора остановиться, пора закончить проливать кровь, пора прекратить строить политические карьеры и множить барыши, используя ненависть, злобу, страдания и людское горе. Украине нужен мир! Донбассу нужен мир!» — написал Новинский.

Сейчас же Порошенко утверждает, что «ключ от мира [в Донбассе] находится не в Киеве, а в Кремле».

По мнению эксперта Института стран СНГ, политолога Ивана Скорикова, Порошенко использует подобную риторику и делает громкие высказывания, чтобы привлечь внимание иностранных партнеров Украины и вернуть себе их поддержку в преддверии выборов.

«Чувствуя ослабшее доверие, Порошенко взывает к хозяевам. Мол, вирус путинофильства поразил украинские элиты, и только он один может сохранить Украину как геополитический плацдарм против России», — говорит эксперт ФАН.

Дела же у действующего президента Украины перед выборами складываются не самым удачным образом. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенным с 20 июля по 3 августа, Порошенко поддерживает лишь 8,3% избирателей. Более того, он возглавляет антирейтинг украинских политиков.