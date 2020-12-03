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Наобещали с три короба: Турки помогут Украине "вернуть Крым"
03 декабря 2020, 13:10 • 158 • Политика
Министр иностранных дел Турции Чавушоглу выразил намерение поддержать "крымскую платформу". Такое заявление он сделал по итогам турецко-украинских переговоров в Анкаре. В российской Госдуме Киеву посоветовали особо не радоваться: "наобещали с три короба, но наобещать можно что угодно".
Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его страна намерена всячески укреплять отношения с Украиной. Это касается и военного сотрудничества, а также оборонной промышленности.
Кроме того, Анкара пообещала поддержать инициативу Украины по "крымской платформе": в мае Киев планирует провести международный саммит, посвящённый вопросу "возвращения" полуострова в состав Украины.
Известно, что приглашения к участию в саммите "крымской платформы" получили, кроме Турции, также США, Великобритания, Франция и Германия.
Заявление Чавушоглу прозвучало по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, которые прошли накануне в Анкаре.
Между тем в Госдуме слова турецкого политика сочли формой вежливости. Как заявил в беседе с РИА Новости депутат Руслан Бальбек, заверения Чавушоглу ничего не значат.
"Украине наобещали с три короба: и поддержку, и оружие, а сочувствие выразили, что словами не передать. Я бы сказал, что сегодня Турция куёт железо, пока горячо: обещает всё что угодно, ведь, как известно, обещания - это самое простое, чем можно доставить партнёру радость", - отметил Бальбек.
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