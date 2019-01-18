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Нанесший многочисленные ножевые ранения внучке Моргана Фримана убийца сядет на 20 лет

18 января 2019, 09:09  •  117 • В мире
Ламар Давенпорт, убивший внучку Моргана Фримана, сядет на 20 лет. Он нанёс женщине многочисленные ножевые ранения.
Суд Нью-Йорка вынес приговор убийце внучки Моргана Фримана. Мужчину отправят за решетку на 20 лет.
33-летний Ламар Давенпорт убил актрису И’Дину Хайнс, нанеся ей многочисленные ножевые ранения в состоянии опьянения. Под воздействием алкоголя и наркотиков, он во время нанесения ударов 33-летней женщине выкрикивал странные слова идеологического толка.
7 мая 2018 года верховный суд штата Нью-Йорк признал Ламара Давенпорта виновным в непредумышленном убийстве. Тогда преступлению была присвоена первая степень. Обвинение в убийстве второй степени сняли.

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