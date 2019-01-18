Нанесший многочисленные ножевые ранения внучке Моргана Фримана убийца сядет на 20 лет

Ламар Давенпорт, убивший внучку Моргана Фримана, сядет на 20 лет. Он нанёс женщине многочисленные ножевые ранения.

Суд Нью-Йорка вынес приговор убийце внучки Моргана Фримана. Мужчину отправят за решетку на 20 лет.

33-летний Ламар Давенпорт убил актрису И’Дину Хайнс, нанеся ей многочисленные ножевые ранения в состоянии опьянения. Под воздействием алкоголя и наркотиков, он во время нанесения ударов 33-летней женщине выкрикивал странные слова идеологического толка.

7 мая 2018 года верховный суд штата Нью-Йорк признал Ламара Давенпорта виновным в непредумышленном убийстве. Тогда преступлению была присвоена первая степень. Обвинение в убийстве второй степени сняли.