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«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания

03 августа 2019, 01:24  •  65 • В России
Житель Санкт-Петербурга Алексей Волнянко, обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, рассказал следователям, что совершил преступление из-за оскорблений в свой адрес. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве 31 июля. Он полностью признал вину, после чего Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил его в СИЗО до 21 сентября 2019 года. Ранее в совершении преступления подозревали 38-летнего уроженца Киргизии. Как пояснили в СК, именно его показания помогли найти предполагаемого убийцу.
 
vk.com
 

В Санкт-Петербурге 28-летний Алексей Волнянко, обвиняемый в убийстве 41-летней ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, рассказал сотрудникам правоохранительных органов о мотивах преступления. Видео с его признанием попало в соцсети 2 августа. Как сообщила RT помощник руководителя управления петербургского СУ СК по взаимодействию со СМИ Снежана Шабельник, ролик был снят во время проверки показаний задержанного на месте преступления. Мужчина утверждает, что в момент ссоры с Григорьевой он был сильно пьян и «вышел из себя».

«[Григорьева мне] слишком сильное оскорбление нанесла. Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала, что я ничего не могу, что я лох, <…>, и я начал её избивать», — рассказал Волнянко.

21 июля тело ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой со следами ножевых ранений было обнаружено в кустах возле жилого дома на улице Пулковская. Изначально по подозрению в убийстве был задержан 38-летний уроженец Киргизии Даврон Мухамедов, который накануне распивал алкогольные напитки с Григорьевой. Однако Мухамедов утверждал, что не трогал женщину. Он также указал следователям на Алексея Волнянко, который в итоге сознался в содеянном.

«В ходе проведения с подозреваемым [Мухамедовым] следственных действий последний признался в совершении грабежа в отношении местного жителя, а также дал показания, изобличающие лицо, реально совершившее убийство вышеуказанной женщины. В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий изложенная подозреваемым информация нашла своё объективное подтверждение», — сообщали в СУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным Следственного комитета, ранее у Волнянко уже была судимость за незаконный оборот наркотических средств. Местные СМИ пишут, что в мае 2019 года на станции метро «Московская» полицейские нашли у мужчины запрещённое вещество. Волнянко приговорили к шести месяцам исправительных работ условно. Также сообщалось, что до недавнего времени он работал кладовщиком в магазине электроники.

Первого задержанного по делу об убийстве Григорьевой так и не выпустили из-под стражи — в ходе допросов Мухамедов признался, что в июле совершил кражу, напав на одного из жителей района.

«Он [Мухамедов] не был отпущен из-под стражи, сейчас находится в СИЗО. После признания в преступлении ему было предъявлено обвинение по ст. 161 УК РФ, по грабежу. Он сознался, что напал на местного жителя и ограбил его. Дело было выделено в отдельное производство с сохранением меры пресечения», — пояснила RT представитель петербургского СУ СК Снежана Шабельник.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 июля Елена Григорьева выпивала сначала с Мухамедовым в квартире одного из домов по улице Ленсовета, а затем продолжила распитие спиртных напитков уже с Волнянко — во дворе на улице Пулковская, где произошло убийство. В какой-то момент между ними началась ссора, и мужчина сначала избил Григорьеву, а затем нанёс ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица.

После этого Волнянко скрылся с места преступления, а орудие убийства — нож с деревянной рукоятью — выбросил в кусты возле своего дома. На оружии остались отпечатки пальцев злоумышленника.

Убийство Григорьевой вызвало большой резонанс, в соцсетях многие выразили мнение, что с женщиной расправились из-за её протестной позиции.

По словам ряда ЛГБТ-активистов, перед смертью Елене якобы поступали угрозы от движения «Пила против ЛГБТ», преследующего представителей ЛГБТ-сообщества. Имя Григорьевой попало в «расстрельный список», опубликованный на сайте движения в начале лета. Недавно сайт был заблокирован Роскомнадзором. После смерти Елены другие фигуранты списка заявили об угрозах в свой адрес и обратились за помощью в правоохранительные органы.

Однако в ходе расследования версия об убийстве Григорьевой сторонниками «Пилы» не нашла поддержки у петербургских следователей. Ввиду признательных показаний, данных задержанным Алексеем Волнянко, версия об убийстве на почве личной неприязни в результате ссоры остаётся основной.

«На данном этапе следствия — да, это единственная рассматриваемая версия. Но расследование продолжается. Он [Алексей Волнянко] вину признаёт и всё рассказывает», — пояснила RT Снежана Шабельник.

В то, что Елену Григорьеву убили из-за её протестной деятельности, не верят и некоторые из её друзей. Как заявил изданию «СПБ Дневник» один из знакомых активистки, Григорьева общалась с сомнительными компаниями, а также употребляла наркотики.

«Поверьте, сейчас ни один наш общий знакомый не верит, что её убили из-за её протестной деятельности. У неё всегда были криминальные компании, и то, что рано или поздно этим может закончиться, мы говорили ещё в начале нулевых годов. Процентов на 90 уверен, что это сделал кто-то из знакомых. Когда человек живёт в такой тусовке… Какие могут быть версии? Может быть, денег кому-то задолжала», — отмечал собеседник издания.

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