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«Нанесла множество ударов молотком и ножом»: что известно об убийстве в Омске

10 января 2020, 02:24  •  25 • В России
Стали известны новые подробности убийства 43-летней жительницы Омска, произошедшего под Новый год. Как сообщают СМИ, она вернулась с работы раньше времени и застала в постели свою 15-летнюю дочь и её 18-летнего парня. По данным следствия, молодой человек несколько раз ударил женщину ножом, а девушка стала бить её молотком. При этом подозреваемый утверждает, что женщина первая напала на него. По словам знакомых юноши, мать не одобряла роман дочери, и на этой почве в семье регулярно возникали конфликты.
 
© vk.com; СК РФ по Омской области
 

СК РФ опубликовал видео следственного эксперимента с места убийства, произошедшего в Советском округе Омска в ночь с 30 на 31 декабря. 43-летняя местная жительница пришла домой с работы раньше обычного и обнаружила свою 15-летнюю дочь в постели с её 18-летним парнем, сообщают местные СМИ.

Как рассказывает на видео сам молодой человек, Андрей Вегерин, в момент возвращения женщины домой он спал на краю дивана.

«Просыпаюсь от того, что меня тянут за уши и вытаскивают в коридор. Скинула меня в этот угол, начались крики, я пытался встать, но она начала на меня орать, размахивать руками. Я пытался приподняться, дал ей в лицо», — говорит он.

После удара женщина «возмутилась и ахнула», продолжает Вегерин. С его слов, потом мать девушки пошла на кухню и вернулась с ножом: «Она направлялась на меня. Я попытался сделать что-то с её кистью, чтобы нож выпал, но он так и остался у неё».

По данным следствия, молодой человек всё-таки вырвал нож из рук женщины и нанёс ей несколько ударов им. А девушка в это время «нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу».

Потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь. В больнице омичка скончалась. Местные СМИ сообщают, что фельдшеры нашли окровавленную женщину в подъезде. Судмедэксперты насчитали на её теле более 30 ранений.

СК по Омской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Кроме того, в ближайшее время им предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Подозреваемый молодой человек — студент 1-го курса Омского промышленно-экономического колледжа, он учился там на техника-программиста. Как рассказал RT друг подозреваемого Никита, учёба была для Вегерина в приоритете.

Родители юноши, по словам Никиты, «испарились, когда тот был совсем маленьким». До недавнего времени Вегерина опекала бабушка, но с октября, когда она умерла, он жил один. Студента ежедневно навещала сестра, помогала деньгами.

Девушка училась в лицее №143. С молодым человеком она познакомилась весной прошлого года на концерте в местной детской школе искусств — она занималась в театральной студии. По словам знакомых, когда пара начала встречаться, девушка стала пропускать занятия в школе и кружке: из последнего её даже исключили из-за прогулов. Успеваемость резко ухудшилась. Всё это не понравилось её матери, и в семье начались ссоры. Также, по словам директора колледжа, где учился молодой человек, причиной конфликтов могло стать то, что юноша некоторое время жил в семье несовершеннолетней любовницы.

Впрочем, друг подозреваемого говорит, что посещать кружок девушка перестала «из-за тирании матери», а не по причине романа. Он подтвердил RT, что отношения молодых людей не нравились матери девушки. Со слов Никиты, отношения в семье были напряжёнными: «Он (Вегерин. — RT) рассказывал, как регулярно мама калечила дочь, они много ссорились. Дело доходило до ножа в руках мамы, рукоприкладства. Допустим, гуляем мы, раздаётся звонок Андрею и плач в трубку, что «мама опять сошла с ума». Между Андреем и мамой тоже постоянные конфликты, угрозы заявлениями, а иногда и физической расправой».

По словам Никиты, из-за сложившейся ситуации девушка хотела уехать из дома: переехать к молодому человеку или, возможно, к своему отцу. «Ребята хотели создать семью. Просто оба не получали поддержки со стороны родственников», — добавил он.

Похожая история произошла в октябре прошлого года в Елецком районе Липецкой области. 15-летняя школьница «заказала» убийство своего отца и мачехи 22-летнему любовнику. Отец запрещал молодым людям жить вместе. В ночь на 28 октября девушка дождалась, пока все заснут, и впустила бойфренда через окно. Тот напал с ножом на 48-летнюю мачеху школьницы, а потом и на 50-летнего отца. Женщина погибла на месте, а мужчина выжил, но через месяц скончался от сердечного приступа. В отношении студента возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»), девушке инкриминируют пособничество.

В декабре 2015 года аналогичный случай произошёл в Истре. Родители 15-летней школьницы были против её отношений с 18-летним парнем. После очередной ссоры девушка дождалась, пока семья ляжет спать, и впустила в квартиру бойфренда. Вооружившись ножом, они зарезали отца школьницы: на его теле насчитали более 30 ножевых ранений. Мать девушки чудом выжила. После убийства подростки сбежали в Рязань, где и пришли в полицию с явкой с повинной.

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