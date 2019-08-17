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Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возмещения вреда

17 августа 2019, 00:24  •  79 • Политика
К организаторам незаконной акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей. С оппозиционеров требуют возместить материальный ущерб, нанесенный участниками несанкционированного митинга, который они помогли организовать.
С организаторов несанкционированного митинга в Москве потребовали компенсацию за причиненный ущерб в размере 13 миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.
Сообщается, что "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги" и ООО "АНКОР" подали иск в суд на Илью Яшина, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Алексея Навального и Владимира Милова. От них требуют возместить весь ущерб, что был нанесен участниками незаконной акции, которую те помогли организовать. Общая сумма искового требования составляет порядка 13 миллионов рублей.
Понесенный ущерб связан с задержкой движения общественного транспорта и простоем транспортных средств из-за перекрытого дорожного движения участниками несогласованного митинга. Также убытки были понесены в связи с расходами на обеспечение безопасности и порядка на незаконной акции. Кроме того, заведения общественного питания потеряли прибыль из-за того, что были вынуждены прекратить работу на время проведения митинга оппозиции.

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